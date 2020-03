La Provincia presentó una denuncia penal contra nueve personas que incumplieron con la cuarentena obligatoria

Este jueves 26, en el marco de la conferencia de prensa con motivo de las acciones que lleva adelante el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, informó que nueve personas que debían realizar la cuarentena obligatoria por haber estado en zonas de riesgo, "incumplieron con la medida y en consecuencia se dictó la orden de detención dando conocimiento a la Justicia Provincial".De esta manera las nueve personas que no se encontraban en su domicilio al momento de ser visitadas por las autoridades sanitarias, fueron buscadas a través de la Policía y posteriormente se inició una causa penal. Así lo expresó el ministro, calificando este tipo de actitudes como "inconscientes", y que "no las podemos tolerar, por eso hemos de actuar con todo el rigor de la ley".Seguidamente, sobre la situación de formoseños que se encuentran fuera de la provincia y solicitan ayuda al Estado para ser repatriados el funcionario aseveró: "Hemos tenido muchos llamados de personas que fueron a otros lugares, con lo cual así como fueron tranquilamente pueden volver, nosotros no podemos destinar los recursos de los formoseños a ir a buscar a aquellos que libremente eligieron hacer sus vacaciones aun sabiendo de la existencia de esta pandemia en desmedro de lo que necesitamos ahora que es garantizar la salud de todos los formoseños".Recordó el funcionario que una vez que arriben a la provincia tendrán que realizar la cuarentena obligatoria como exige la normativa vigente. Y agregó que las actitudes personales por encima de lo social "ponen en riesgo a toda la población", en alusión a los casos de comprovincianos que han viajado pese a la situación de crisis global con motivo del coronavirus.González, estuvo acompañado por el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, el doctor Mario Romero Bruno, quien explicó que desde el Consejo de Emergencia COVID-19 se preparan para distintos escenarios de máxima, media y mínima con relación a la pandemia.Mencionó el caso de la ciudad china de Hubei donde se tuvo los principales casos y luego se contuvo, y hoy día no hay notificaciones de casos nuevos. Siendo la principal medida para disminuir la curva epidemiológica el cumplimiento efectivo del aislamiento domiciliario por parte de la población.