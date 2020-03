La Policía clausuró cinco fiestas privadas denominada “ULTIMO PRIMER DIA”

Conforme lineamientos trazados por el Comando Superior la Policía de la Provincia realizo varios operativos en distintos sectores de la ciudad, constatando fiestas privadas llevadas a cabo por estudiantes a la cual le denominaron “ULTIMO PRIMER DIA” todas ellas fueron clausuradas en forma conjunta con personal de Bromatología.La Policía realizó un amplio operativo este domingo por la tarde finalizando este lunes en horas tempranas a fin de evitar lugares donde concurran menores de edad y consumo de bebidas alcohólicas, obteniendo resultados positivos en cuanto al operativo.Este domingo último en horas de la tarde efectivos de la Comisaria Seccional Sexta en forma conjunta con personal de Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial, tras tomar conocimiento a través de la red social “Facebook” donde se realizaba invitación a una fiesta clandestina en el Barrio Mariano Moreno por calle Irigoyen a la altura 2255 de esta ciudad.El evento estaba organizado por estudiantes, a la cual le denominaban “ultimo primer día”, consistente en la concurrencia de menores y mayores de edad como así a la ingesta de bebidas alcohólicas para posteriormente dirigirse en ese estado hacia sus respectivos establecimiento educativos.Rápidamente los efectivos se apersonaron al lugar con personal de bromatología, quienes tras dialogar con la encargada del inmueble, se le informo sobre el motivo de la presencia policial en el lugar y se labro el acta de infracción correspondiente.Así mismo a horas 23:00 efectivos de la Comisaria Seccional Cuarta en forma conjunta con personal de Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial se constituyeron hasta una casa quinta ubicada en Avenida Gendarmería Nacional y Sargento Cabral lugar donde se constató una cantidad de aproximadamente 30 jóvenes (estudiantes), quienes llevaban a cabo una fiesta con el consumo de bebidas alcohólicas.Los mismos efectivos constataron otra fiesta privada en Calle los Pioneros y Avenida Gendarmería Nacional, en el lugar se encontraban unos 45 jóvenes aproximadamente consumiendo bebidas alcohólicas. Por lo que personal de Bromatología realizó el acta de infracción correspondiente por no contar con la debida autorización para llevar a cabo dicho evento.En otro procedimiento a horas 01:30 de este lunes, personal de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial, en circunstancias que realizaban recorridas por el barrio Sagrado Corazón de María mas precisamente sobre calle Pringles y Séptima, constataron una fiesta clandestina organizada por alumnos del Sexto año, con aproximadamente 35 menores y 4 mayores de edad, por lo que se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien refirió que no poseía la habilitación correspondiente para llevarse a cabo dicho evento, por lo que personal de Bromatología realizo el acta de infracción y fue notificado al propietario.El último procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subcomisaria Colluccio a horas 01:45 quienes constataron una fiesta privada en el barrio Ilia 2 por calle Arenales al 4.200 donde se encontraban jóvenes menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, siendo así que personal de Bromatología realizo el acta de infracción correspondiente por no contar con la habilitación para el evento que se llevaba a cabo.Los efectivos de las Dependencias y Zonas del Comando Radioeléctrico Policial realizaron el despeje de los menores de cada evento a fin de evitar inconveniente alguno en el sector.