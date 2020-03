Insfrán logró medida que favorecerá a cooperativas en formación de todo el pais

Habían sido perjudicadas durante el gobierno de Mauricio Macri con trabas burocráticas para poder funcionar y facturar sus servicios. Ahora, por gestión del gobernador Gildo Insfrán, las cooperativas que iniciaron sus trámites ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social volverán a contar con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), que les permite trabajar y facturar sus servicios tanto al Estado como a privados. En Formosa habían sido afectadas más de 100 cooperativas.Así lo confirmó el Subsecretario de Economía Social, contador Ricardo Fischer al señalar que fue necesaria la intervención de la Fiscal de Estado y de una jueza provincial para reclamar los derechos de las cooperativas.Para hacer memoria del conflicto, recordó el funcionario que todas las sociedades en formación, como las cooperativas deben cumplir con ciertos pasos legales para su inscripción, hasta que la AFIP le otorga una clave única de identificación tributaria como sociedad en formación con vigencia por 90 días, renovable por otros tantos más.“Veníamos trabajando así sin problemas, hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri. Ellos determinaron que no se les otorguen más claves únicas a las cooperativas cuando están en formación sino recién, cuando tienen una matrícula” detalló.Destacó que la ley de cooperativas tiene 60 días para otorgar matrículas, mientras que el organismo nacional se tomaba hasta dos años, lo que terminaba frustrando la intención de formación, y desmotivaba a los cooperativistas.Recordó que con la CUIT podían trabajar y ser contratados hasta que “bloquearon las claves de todas las cooperativas en formación, que no tenían matricula todavía, esto generó que más de 100 cooperativas que trabajaban con el municipio, con el Poder Ejecutivo, no trabajen más porque al no tener CUIT no podían facturar y , nadie las podía contratar”.Señaló que una vez que el gobernador Gildo Insfrán se enteró de estas noticias, “ordenó que nos presentemos ante la justicia con una medida autosatisfactiva para que se le ordene al INAES que otorgue las matrículas en el plazo que marca la Ley y disponga el levantamiento del bloqueo de las CUIT de las cooperativas en formación que venían trabajando" cosa que la justicia dio favorable.Dijo que “La AFIP determinó que se le vuelva a otorgar CUIT como cooperativa en formación una vez que completen los trámites de Ley y hasta que obtengan la matrícula definitiva”.Para todos“Una vez que pasó esto, con el gobierno de Alberto (Fernández), recibimos instrucciones del gobernador, se puso a la cabeza, de que se revierta esta situación (…). Nos pusimos a trabajar con la AFIP y Mario Cafiero al frente del INAES, y el viernes estuve hablando con el nuevo Jefe zonal de la AFIP y me comentó que recibieron instrucciones todas las regiones de que se le vuelva a otorgar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a todas las cooperativas una vez que realizan los tramites de ley”.“Esto beneficia a las 24 provincias, la AFIP dio instrucciones a todas las provincias, por una gestión del gobernador Gildo Insfrán. Se trata de una excelente noticia para las cooperativas” precisó.