Insfrán: “En Formosa hay un Gobierno que defiende un solo interés, el del pueblo”

Al inaugurar la obra educativa número 1375 de su gestión, el gobernador Gildo Insfrán subrayó que “Formosa cumple con las 20 Verdades Peronistas”, en el sentido de que “para nosotros la verdadera democracia es cuando un Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un sólo interés, que es el del pueblo”.Este miércoles 11, el primer mandatario habilitó las obras de refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 19 “Dr. Benjamín Zorrilla”, ubicada en la intersección de las calles Masferrer y Policía de Territorios Nacionales del barrio capitalino La Paz.Se trata de la obra educativa número 1375 de su gestión de Gobierno, una cifra histórica y señera a nivel nacional.Inició su alocución haciendo referencia a los discursos que lo antecedieron, como el de la subsecretaria de Educación, la profesora Analía Heizenreder, donde “contó todo lo que es un día de clase en una escuela y a través de eso todo se hace en la provincia de Formosa para defender la educación pública, a pesar de cuatro años duros que tuvimos que resistir y sostener”.“En un discurso, el señor presidente mandato cumplido (Mauricio Macri), gracias a Dios, dijo que si se entregaban computadoras en las escuelas era como tener la parrilla y no tener la carne para hacer el asado. Imagínense qué torpeza, porque eso es no conocer la realidad, ya que en Formosa se entregaron computadoras, pero todas las escuelas tienen conectividad”, sostuvo.Hizo notar que “eso fue porque antes se trabajó, hubo un Gobierno Nacional que entendió lo que era hacer la infraestructura básica para que esas computadoras puedan funcionar”, marcando que “hemos soterrado en Formosa nada más que 2 mil kilómetros de fibra óptica y 300 kilómetros de torres para la conexión inalámbrica para que todos los parajes puedan tener la posibilidad de acceder a Internet”.Categórico, no dudó en calificar a Macri como “la insensibilidad y la maldad personificada”, indicando que “el porcentaje de avance de la obra del Gasoducto del NEA era del 99.3% y no pudieron hacer el 0.77% en cuatro años para los formoseños tuviéramos gas natural en nuestras casas. Si eso no es malicia, ¿cómo habría que llamarlo?”.“Pero aún con todas esas malicias no pudieron con nosotros –enfatizó-. Por la solidaridad del pueblo formoseño, ya que en conjunto pudimos resolver los problemas que se fueron presentando. Así se hace mucho más fácil”, recalcando que “lo que se expresa en la escuela es lo que se trasunta fuera de ella y hoy ya es un patrimonio de todos los formoseños: la unidad, la organización y la solidaridad, estas tres cosas nos hacen invencibles y lo hemos demostrado en estos cuatro años”.“Hemos sostenido nuestra bandera, no hemos parado de hacer cosas; sí disminuimos la velocidad para hacerlas, cosa que les hemos dicho, pero por ejemplo inauguramos esta escuela que tenía casi 2500 metros cuadrados de construcción, con el polideportivo, el SUM, entre otros, con lo cual hoy tiene 1500 metros cuadrados cubiertos de ampliación y refacción”, acentuó el gobernador Insfrán, señalando que “digo esto para los que dicen que voy y reinauguro y sumo… no, ésta es la 1375 escuela de todo el territorio y todavía nos quedan varias”.“Rastreros”En otro tramo de su discurso, el Gobernador fue enfático al reprochar que “vemos que como ya no tienen argumentos políticos para atacarnos o crear intranquilidad en la población, hoy irresponsablemente veo y leo desde la oposición querer utilizar una cuestión epidemiológica para llevar zozobra a nuestra población”, aludiendo así a la situación actual del coronavirus.“Quédense tranquilos, nosotros somos los primeros que vamos a decir y contar si las cosas ocurren, porque con estas cuestiones no se puede hacer otra cosa que estar más atentos y alertas unidos; no utilizar con fines políticos esta situación porque eso es de rastrero”, sentenció, contundente.No obstante, afirmó que “con esto tampoco quiero decir que nos crucemos de brazos, al contrario”, recalcando que “tenemos el dengue, que es una endemia, y en Formosa se lo combate los 365 días del año”.“Por ahí escuchamos decir para qué fumigan y se lo hace porque también hay que combatir al mosquito adulto, pero así también combatimos a las larvas para evitar que el aedes aegypti prospere”, subrayó el titular del PEP.Indicó que “por ahí leía algo de un opositor de Clorinda que preguntaba por qué no fue el ministro a explicar allá por qué la explosión (de casos), pero desde aquí le digo en qué mundo vive. ¿No sabe lo que está pasando en el vecino país de la hermana República del Paraguay? ¿No sabe el tránsito fronterizo de ida y vuelta que existe en ese lugar? Sí, son los lugares donde más exportados de dengue va a haber”.“Hay una gran cantidad que está circulando que es local, pero lo tenemos totalmente controlado”, manifestó, comentando que “inclusive hace poco hubo una reunión del COFESA en Córdoba donde se tocó este tema y nuestro ministro (de Desarrollo Humano, José Luis Décima) expresaba el trabajo que hacemos nosotros”.Barrera epidemiológicaEn esa línea, el primer mandatario contó que “como siempre los porteños decían para qué íbamos a fumigar, lógico, ellos no pueden fumigar porque la fumigación no les va a dar resultados, ya que tienen edificios de 14 o 15 pisos, pero aquí la fumigación es válida”.“Lo más lamentable es que uno ve por televisión que dan consejos y dicen estas barbaridades como por ejemplo que la fumigación no da resultados”, reprendió, esclareciendo que “sí los da, es más, a Formosa tienen que agradecerle porque la provincia hoy se convirtió en una barrera epidemiológica. Así que deberían agradecerle por todas estas acciones”.Sumó además que “todos los productos que se utilizan los elaboramos nosotros, los formoseños, en un laboratorio formoseño, en Laformed, y con recursos nuestros. Como estas instalaciones educativas que inauguramos”.“Esto se debe a que en Formosa hay un Gobierno que cumple con las 20 Verdades Peronistas: para nosotros la verdadera democracia es cuando un Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo”, finalizó.--