Importante secuestro de mercaderías sin aval aduanero

Personal de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, secuestró varios bultos conteniendo prendas de vestir y zapatos, que no contaban con el aval aduanero.En el marco de las políticas de seguridad pública dispuesta por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Abel González, ejecutadas por la Policía de la Provincia de Formosa, efectivos policiales de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales desarrollan tareas preventivas e investigativas por diferentes sectores y barrios del Distrito Cinco de esta ciudad.Así lograron el secuestrar mercaderías sin aval aduanero, valuadas en unos 490.000 pesos.El hecho ocurrió en la mañana de ayer (jueves), cuando efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales observaron la salida de un automóvil de la zona conocida como “El Mangal”, aparentemente trasladando bultos con mercaderías varias.Allí, rápidamente interceptaron un automóvil marca Fiat Uno, conducido por un hombre, verificándose que transportaba varios bultos de gran tamaño que a simple vista contenían mercaderías varias de procedente extranjera.Por razones de seguridad y en presencia de testigos trasladaron todo hasta la delegación para la verificación de los mismos.Una vez en el lugar, con la colaboración de la Delegación de Policía Científica, con asiento en el Distrito Cinco, constataron que los bultos contenían ropas varias, zapatillas, bolsos entre otras prendas, al requerírsele las documentaciones de la mercadería al conductor, no pudo justificar la propiedad, no contaba con el aval aduanero, haciendo todo presumir, que los mismo fueron ingresados por paso fronterizo no habilitado.Ante la clara Infracción al Código Aduanero, se procedió al secuestro de los elementos hallados, donde se iniciaron las actuaciones por Infracción al Código Aduanero.