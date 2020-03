González: “Este no es momento de lucrar”

Durante una nueva conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge González, repudió a los empresarios de comercios que “están tratando de sacar un beneficio y lucrar con esta situación” y destacó a los que “ponen la solidaridad por delante”.“La única cadena de supermercados que se comprometió a mantener los precios cuidados ha sido APA. Y nosotros vamos a destacar porque el señor Méndez tuvo lo que tiene que tener y por escrito lo puso sobre la mesa, entendió la responsabilidad social de la empresa”, indicó.Y siguió: “Exigimos en nombre de todos los formoseños a los empresarios que cumplan el deber social de mantener sus precios. Este no es momento para lucrar, es para ponernos todos al hombro la situación para salir adelante, después discutiremos otras cosas”.En ese sentido, aseguró que serían implacables con aquellos supermercados que no cumplan con los precios.“Estamos haciendo operativos de manera conjunta con la Defensoría del pueblo, Subsecretaria de defensa al consumidor, los municipios, pero pedimos a nuestros co-provincianos, que nos ayuden, que denuncien a aquellos que no cumplen”, insistió.Además, se refirió a los cuestionamientos de sus dichos sobre un medio digital, por parte de dirigentes de la oposición:“Me di cuenta de que hay algunos espíritus sensibles cuyos inmaculados oídos se sintieron horrorizados de unas afirmaciones que hice en su momento, la verdad es que lo que nosotros dijimos tenía un motivo y razón: no vamos a aceptar extorsiones, venga de quien venga, vamos a cuidar a la totalidad de los 660 mil formoseños y el bolsillo también”, expresó el ministro.Y aclaró: “A nosotros no nos interesa cuidar el bolsillo de un solo empresario, a quien le quepa el sayo que se lo ponga, y si quieren discutirlo no tengo ningún problema, lo bueno de Formosa es que somos pocos y nos conocemos mucho”.También resaltó que no vio a “ningún diario digital enojado conmigo” que haya criticado la suba de precios o hecho mención de los empleados en negro que tienen algunos locales, entonces, “me parece dar por el pito más de lo que vale, volver sobre este tema”.“Estamos por encima de esas cosas, nos interesa el bolsillo de los formoseños por encima de esta instancia, garantizamos el pago de los haberes con recursos propios, no necesitamos recurrir a nadie para que nos preste”, aseveró.Situación del sistema sanitarioRespecto a las condiciones con las que cuenta el sistema sanitario de la provincia, el Director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, afirmó que en los tres niveles de salud (centros, hospitales distritales y de alta complejidad) cuentan con nuevas y modernas estructuras.“Eso garantiza una respuesta adecuada a la necesidad. Lógicamente no sabemos cuál será el comportamiento en el caso de que se introduzca el virus en nuestra comunidad, pero para eso ya se tomaron justamente las medidas de información, de saber cómo estamos ahora”, expuso.En la actualidad, la provincia tiene 211 camas en unidades críticas, de las cuales 136 son del sector público y se hicieron provisiones para incorporar 23 nuevas unidades en las localidades más importantes empezando por capital, Clorinda, Las Lomitas, Ibarreta, Laguna Blanca, que ya se comenzaron a adecuar unidades de terapia intensiva completa.“Y así y todo, se pueden implementar 186 camas más de ser necesarias con el respectivo equipamiento. Esto da una seguridad y garantía de poder dar una respuesta a la necesidad que tengamos que enfrentar”, manifestó el especialista.También, reiteró que continúan a la espera de los equipamientos necesarios para realizar los diagnósticos del COVID-19, validados por el ANMAT, desde Nación.“Ahora lo que se hace, siguiendo el protocolo, es descartar que no sea influenza, la gripe; una vez que se descartó y sigue siendo sospechoso, enviamos la muestra. Por ahora no tenemos muestra en espera, estos pacientes que están en estudio se deben descartar otras causas para enviar”, remarcó.En esa línea, consultado por la implementación de los kits de rápido diagnóstico en la provincia, el ministro González dijo que no realizarían ninguna práctica que no esté “científicamente comprobada, validada y aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación”.“No queremos jugar con la salud de los formoseños. Lo haremos en la medida en que el ministerio del ministerio de salud y el gobierno nacional valide una determinada tecnología, no vamos a poner en riesgo la salud de los formoseños, porque eso habla de la responsabilidad política con la que estamos enfrentando esta situación”, formuló.Personas en situación de callePor último, el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, hizo referencia al trabajo que se lleva adelante para contener a personas en situación de calle durante el aislamiento social obligatorio.“Se sigue trabajando normalmente con esta situación, no solamente por la emergencia sino hace bastante tiempo hay un programa del ministerio que atiende a niños en situación de calle y que incorporamos a adultos también”, señaló.Y agregó: “Eso hizo que hoy podamos asegurar que casi no existen niños en situación de calle, como podemos observar en otras ciudades”.Gómez aseguró que se trabaja también con adultos en situación de calle en articulación con varias áreas del Estado para dar respuesta a la problemática, ya que “hay situaciones que son complejas”.“A veces tiene un diagnóstico de alguna patología de salud mental y requiere otra intervención y evitamos lograr la situación de calle trabajando así”, concluyó.