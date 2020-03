General Belgrano: Invitan a participar de charla sobre Coronavirus

Ante el panorama mundial con respecto a la propagación del nuevo coronavirus, profesionales de la salud pública formoseña refuerzan a lo largo del territorio provincial la difusión y concientización sobre esta enfermedad y sus formas de prevención.En la oportunidad, el personal del hospital de la localidad de General Belgrano, distante a unos 250 kilómetros de la ciudad capital, realizará mañana lunes 16 de marzo a las 09:00 horas, en el salón municipal de la misma localidad, una charla destinada a la comunidad en general para continuar informando sobre esta enfermedad, y haciendo especial énfasis en la adquisición de hábitos saludables para prevenirla.“Día tras día nos enfocamos en la salud integral de nuestra comunidad, no solo en cuanto a los servicios y prestaciones de salud que se brindan desde nuestro hospital todos los días, sino también con charlas, en diferentes establecimientos e instituciones locales, sobre prevención y concientización de muchas enfermedades que podemos adquirir si no tomamos los recaudos necesarios”, explicó el Dr. Guido Benítez, director del nosocomio.“Es por ello, que invitamos a los vecinos de nuestra localidad y zonas cercanas a participar de la charla informativa sobre el nuevo Coronavirus”, detalló el profesional.“Si bien en nuestra provincia aún no se han dado casos sospechosos ni confirmados, es necesario que las familias puedan interactuar con nosotros como equipo de salud, realizando preguntas y muy especialmente concientizar acerca de las medidas preventivas”, concluyó.