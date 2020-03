En charla debate participativa se analizó el discurso del gobernador Insfrán

Militantes y dirigentes justicialistas participaron de una charla debate participativa donde se analizó el discurso que brindara el gobernador Gildo Insfrán en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, el pasado 1º de marzo.La misma se realizó este miércoles 11, en horas de la tarde, y fue organizada por la agrupación “17 de Octubre”.El disertante fue el doctor Agustín Samaniego, jefe del bloque de diputados justicialistas, quien en ese marco remarcó: “Fui invitado por la agrupación 17 de Octubre y junto a compañeros y compañeras militantes hicimos un análisis, analizando y debatiendo juntos sobre el mensaje del gobernador Insfrán en la apertura de las sesiones legislativas”.“Todos los años, el discurso del primer mandatario es un documento que habla acerca no solamente de la realidad provincial y de lo que ha hecho su Gobierno en el último año, sino también de la realidad nacional e internacional”, destacó el legislador.Apreció a su vez que el titular del PEP a través de su mensaje “brinda un agudo análisis y se torna un documento muy importante para analizar la realidad y manejar la actualidad, siendo también una herramienta militante”, marcando que “por eso el encuentro con militantes es muy útil para el entendimiento y la difusión de este documento tan importante”.“Vamos haciendo estas charlas en diferentes espacios, porque la idea es generar la difusión, la investigación y la profundización de las palabras del Gobernador –recalcó-. Todos sus discursos se convierten en líneas políticas muy importantes de un hombre que no solamente tiene una pertenencia provincial, sino que en los últimos años fundamentalmente ha tenido y tiene una trascendencia nacional, sólo dentro del Peronismo, también en la política nacional y ha sido uno de los constructores del triunfo que hemos tenido el año pasado y de esta realidad que vamos a empezar a cambiar de la mano del Gobierno Nacional de Alberto Fernández”, enfatizó.Instrumento de formación políticaPor su parte, la arquitecta Blanca Denis, dirigente de la 17 de Octubre, acentuó que el discurso que brindó el primer mandatario el pasado 1º de marzo “tiene mucho para analizar”, es por ello que “dimos inicio a una serie de debates y charlas que como eje central tendrán analizar todo lo que el Gobernador manifestó en su mensaje”.“Realmente hay cosas que son de pura formación política y doctrinaria, basándose como eje central al hombre formoseño, de carne y hueso, y a un Modelo Formoseño”, resaltó, señalando que “él nos invita a que soñemos a lo grande y que no tengamos miedo a hacerlo porque tenemos un Modelo que está fortalecido y que tiene como base fundamental el acompañamiento del pueblo”.En ese marco, significó que “el compañero Samaniego analizó cada párrafo del discurso del Gobernador y eso es lo que queremos transmitirles a los jóvenes, ya que hace un tiempo nos tiene acostumbrados el doctor Insfrán a que cada discurso de él es necesario y nosotros, como militantes, tenemos la obligación de conocerlo”.Para finalizar, Denis significó que “el discurso del Gobernador es una herramienta fundamental para conocer la realidad de nuestra provincia y para conocernos los formoseños y las formoseñas, porque él sabe interpretar lo que quiere el pueblo, por lo cual este tipo de charlas es fundamental”, cerró.