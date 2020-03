El municipio de Ingeniero Juárez profundiza medidas en lo administrativo y sanitario ante el coronavirus

Recientemente, las más altas autoridades sanitarias de Ingeniero Juárez, acompañados por su intendente, Rafael Nacif, y el presidente del Concejo Deliberante Diego Martiarena, explicaron cómo se trabajara sanitariamente, siempre en coordinación con el Gobierno de la Provincia para poder poner freno a la pandemia del coronavirus. Así, el jefe del distrito sanitario Dr Rafael Silva, el doctor Héctor José Feu, director del Hospital Eva Perón de Ingeniero Juárez y la Dra. Yamila Rodríguez compartieron toda la información con la prensa, dejando claro que se seguirán los protocolos de actuación que amerita el caso. Esto, se dio una jornada de novedades como la adhesión del municipio a las medidas nacionales y provinciales para la lucha contra este flagelo.Nacif firmo en ese orden de cosas en las últimas horas, el decreto en el que se establece la licencia especial, obligatoria y excepcional hasta el 31 de marzo de corriente a los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas y las personas con enfermedades de riesgo establecidas por las autoridades nacionales, a fin de que permanezcan en sus hogares.También se instituyó una licencia especial, obligatoria y excepcional hasta el 31 de marzo de corriente año a los trabajadores que tengan menores a cargo de los niveles educativos inicial, primario y secundario de todas las modalidades, con excepción de los empleados de sectores esenciales. Igualmente se adelantó que quienes se encuentren en esta situación deberán informar a su jefe de Departamento o Sector para que quede constancia de la licencia. En el caso de que ambos progenitores presten servicios en la Municipalidad, solamente uno de ellos podrá acogerse a la medida.En esa disposición, se otorga también una licencia especial, obligatoria y excepcional de catorce días corridos a los trabajadores municipales que se encuentren comprendidos en algunos de los supuestos en el art 7 del DNU Nro. 260/20 del P.E.N. para que permanezcan en sus hogares. Estos se refieren a: a) quienes revistan la condición de “casos sospechosos” por síntomas respiratorios y viajes a zonas afectadas. B) quieres posean confirmación medica de haber contraído el CVOVID-19 y c) los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en el apartado a) y b) precedentes. -Se informó que las distintas licencias extraordinarias previstas en el presente decreto se efectivizaran sin que por ello afecte la normal percepción de las remuneraciones.Los jefes de departamentos direcciones y/o sectores deberán determinar las áreas esenciales o críticas para la prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar la cobertura permanente.Se postergan todas las actividades programas, no operativas y habituales, eventos de concurrencia masiva, y actividades que impliquen aglomeración de personas, mientras persistan las recomendaciones sanitarias al respecto, tomando los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus. El incumplimiento de las medidas obligatorias dispuestas en el presente decreto, dará lugar a sanciones administrativas y/o penales correspondientesA partir de la fecha y mientras dure las recomendaciones sanitarias no se autorizaran eventos como bailes, boliches, campeonatos deportivos, eventos culturales, celebraciones religiosas, y toda la actividad que implique concentración de personas, a efectos de evitar la propagación del COVID-19En ese contexto en la conferencia de prensa los profesionales de la salud indicaron los alcances de la pandemia, detallaron el proceso por el que pasaron tras intensas reuniones con las más altas autoridades del área de salud del Gobierno de la Provincia. Establecieron que debe ser solo tenido en cuenta la información oficial sobre la situación epidemiológica de Formosa, porque hay que evitar alarmar a la población y eso se hace dejando de lado la poca seriedad que a veces se encuentra en las redes sociales. Recordaron la importancia de la higiene diaria y el por favor evitar el aglomeramiento de personas.“La parte preventiva es quedarse en casa”, sostuvieron, al explicar también que las medidas que se toman en todos los hospitales distritales son las de la suspensión de los turnos programados”, Igualmente explicaron que “las personas que tengan patología crónica no es recomendable que vayan a los hospitales, y adelantaron que lo mismo pasará con los que tengan que realizar estudios clínicos. Va a ver consultorio de adultos y pediatría”.Les pidieron también a las periodistas presentes que hay que tratar de hacerle entender a la gente, a las familias que no concurran al hospital si no es necesario. También solicitaron a la prensa que trasmitan a los juarences que no se automediquen. Y recordaron que quienes crean que tienen los síntomas del coronavirus llamen a la línea 107.