El gobernador recibió a la dirigencia del ciclismo nacional

El gobernador Gildo Insfrán recibió este viernes en su despacho de Casa de Gobierno a la dirigencia del ciclismo nacional, quienes le agradecieron la disposición del gobierno provincial para la realización del campeonato nacional de menores y juveniles que se disputa en la Costanera Vuelta Fermosa.Asistieron a la audiencia con el primer mandatario Marcelo Lanzi: Presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), Walter Pérez ex medallista olímpico, Martin Ferrari responsable del proyecto Dakar 2022, los dirigentes de la Asociación Ciclista de Formosa Carlos Corti y Juan Carlos Galeno, además los ciclistas Joaquín Durán de Formosa y Octavio Salmón Campeón Argentino de Ciclismo en Ruta.Acompañaron a la delegación el Subsecretario de Deportes Mario Romay y el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS) Edgar Pérez.Durante la reunión los dirigentes junto a Insfrán analizaron la importancia del deporte en general y el ciclismo en particular, como también la relevancia social que tiene.Así lo comentó coordinador técnico nacional del proyecto Dakar 2020, Juan Martín Ferrari al señalar que “Nos atendió como uno más, un señor, hablamos de la inclusión del ciclismo femenino, el ciclismo adaptado, que siempre están en los primeros lugares en los Juegos Evita. Hablamos de inclusión social, también con su subsecretario de Deportes, al cedernos estas instalaciones para realizar el torneo está demostrando la importancia que le da al deporte, habla de su política de gobierno”.“Le dije que a partir del lunes haya un chico más practicando deportes, quiere decir que este campeonato fue un éxito total” señaló el dirigente.Sobre el torneo, dijo que “ Estamos felices de estar acá, es un éxito por la cantidad de participantes que tenemos, más de 250 chicos de todo el país, un campeonato muy federal, vemos el gran trabajo que está haciendo todo el pueblo de Formosa. Supe que colmamos la capacidad hotelera de Formosa y eso nos gusta mucho también, habla del éxito del campeonato”.Comisario Internacional de Ciclismo, valoró el circuito formoseñoEl comisario internacional de Ciclismo, Omar Monti, se mostró satisfecho con el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta para Junior y Menores, que se está realizando en el Paseo Costanero de la ciudad capital.Destacó que “Una de las misiones en Argentina es difundir el deporte así que estamos disfrutando del lindo campeonato que se está llevando a cabo acá en Formosa, la provincia puso toda la carne al asador, como dicen”.Además puso en valor el circuito para los y las deportistas, “Formosa tiene muy buen circuito, eso es muy importante para los ciclistas, no hubo ningún pinchazo y a la noche estuvimos rodando y realmente la iluminación led es muy buena”.También contó que el equipo de jueces proviene de distintos puntos del país, “En cuanto a los jueces es muy federal todo”.“El apoyo de la provincia es excelentísimo, y esperamos terminar de manera excelente esta jornada. Me llamó la atención la cantidad de ciclistas que vinieron desde tan lejos, hay delegaciones de Río Negro, Mendoza, Mar del Plata, en fin, los cuatro puntos cardinales del país están presentes en Formosa”, culminó.