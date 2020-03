El Cuerpo de Bomberos piden a la población que evite la quema de pastizales

En los últimos días, las altas temperaturas, la sequía y las quemas indebidas, generan la propagación descontrolada de los incendios de pastizales, dentro y fuera del ejido municipal, sectores periféricos de la ciudad y zonas rurales de la provincia.Estas situaciones ponen en riesgo bienes materiales, el medio ambiente, animales y la salud de las personas.Cuando la quema de pastizales se realiza en inmediaciones a rutas nacionales y provinciales, posibilita la disminución de la visibilidad a ocasionales conductores y potencia las probabilidades de eventuales accidentes de tránsito.Por ello, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda:* No realice quema de basuras, pastizales, en presencia de fuertes vientos, que puede llegar a iniciar un incendio y propagar sus llamas a las viviendas lindantes, con daños que se puedan lamentar.* Si su vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe alrededor de la muralla o tejido de su domicilio, una limpieza de los arbustos y pastos en un área perimetral de no menos de un metro, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su predio.* Si viaja por la ruta, no arroje colillas de cigarrillos, vidrios u otros objetos que reflejen la luz del sol, teniendo en cuenta que las temperaturas y más aún en esta zona son muy elevadas y pueden iniciar un incendio.En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911, o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888.