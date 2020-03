"El Aumento salarial a estatales dinamizará el circuito económico local"

Agustín Samaniego, jefe del bloque de los diputados justicialistas en la Legislatura, ponderó que el incremento salarial dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán para los empleados estatales “dinamizará el circuito económico, comercial y de servicios, generando una retroalimentación positiva”.“En general lo que hace el gobernador Insfrán en marzo es definir una política salarial de un año, de los próximos doce meses –señaló-. Pero ante la ausencia de la sanción de un Presupuesto Nacional y por ende de un presupuesto provincial, lo que hace el primer mandatario es fijar la política salarial de los próximos cuatro meses, es decir que quedan ocho meses todavía por negociar”.Puso de relieve que “el porcentaje otorgado en estos cuatro meses es importante, más aún si se lo compara con otros Estados provinciales que no dan aumento o dieron escasísimos incrementos o subas fijas”.Consideró que “sería irresponsable por parte del Gobierno provincial y del Gobernador dar un aumento de un año no sabiendo las variables que tiene. Y si hay algo que no es el doctor Insfrán es irresponsable, más aún cuando se trata de los fondos públicos, porque él siempre va con la verdad y no es Mauricio Macri, sino Gildo Insfrán”.“Esto es lo que se puede dar y es la política salarial que se definió solamente para los próximos cuatro meses”, aclaró.En esa línea, el legislador hizo hincapié en la inyección de fondos para todos los sectores de la economía que significará este incremento salarial, remarcando que “sin dudas dinamizará el circuito económico, comercial y de servicios, generando una retroalimentación positiva”.“En este contexto tan difícil, Argentina está en un proceso de restructuración de la inmensa deuda que ha dejado el Gobierno de Macri, con lo cual sería irresponsable por parte de un Gobierno provincial lanzar una política salarial de doce meses”, remarcó.Energía eléctricaAsimismo, Samaniego aludió a la medida de congelamiento transitorio de las tarifas de los servicios públicos, mientras el Gobierno Nacional efectúa una revisión integral de los cuadros tarifarios.“Para que todos entendamos, la energía eléctrica estaba dolarizada en el Gobierno de Macri, aumentaba el dólar y las empresas automáticamente incrementaban su recaudación –reprochó-. Nadie en la Argentina gana en dólares, ni siquiera el empresario más exitoso. Eso lo había permitido la gestión macrista”.Explicó que “una de las primeras medidas del Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández fue desdolarizar la energía eléctrica”.Subrayó en sentido que “tal como el gobernador Insfrán lo destacó en su mensaje ante la Legislatura, en Formosa se ha mantenido la tarifa social, llegando a más de 60 mil usuarios en toda la provincia, logrando que el peso del tarifazo brutal de Macri no golpee a los sectores recursos”.“El Gobernador en su discurso del 1° de marzo señaló lo mismo que decía el año pasado, sobre lo que se terminó consumando en estos cuatro últimos años donde existió un fracaso económico, porque los números así lo señalan, una híper deuda que ha triplicado la deuda externa argentina y más irresponsable es haberla contraído en dólares, cosa que nosotros no producimos”, reprendió.Criticó que el Gobierno macrista “ha generado un fracaso social porque la pobreza, la indigencia, la desocupación y el hambre se han incrementado y también fue un fracaso político y ético, ya que han faltado a la palabra, no solamente en campaña, sino durante toda su gestión Macri utilizó la mentira, las medias verdades, la falacia y el engaño como forma de hacer política”.Cómplices localesCategórico, el diputado Samaniego manifestó que “lo patético es que aún hoy existen algunos personajes que siguen reivindicando esa gestión macrista, a todas luces, fracasada. Y existen dirigentes políticos formoseños que todavía reivindican el Gobierno de Macri, defendiendo siendo que fueron cómplices del despojo que se hizo de la economía nacional, fundamentalmente de las mayorías populares, y del olvido y la negación a Formosa, del cual el gobernador Insfrán ha dado datos irrebatibles de lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años”.“Macri fue el autor, pero ha tenido cómplices y muchos de esos son formoseños, quienes encima critican el aumento salarial que ha otorgado el primer mandatario”, rechazó. “Es raro, porque los que produjeron el incendio ahora están criticando el color de la manguera que se está usando para apagar el fuego o cascoteando a los bomberos”, graficó, contundente.