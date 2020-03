Dirigentes de la oposición respaldaron las medidas tomadas para enfrentar pandemia por COVID-19

Se llevó a cabo este viernes una reunión del Consejo de Atención integral de la emergencia COVID- 19 con dirigentes de la oposición legislativa en Formosa.En casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira y el ministro de Gobierno Jorge González encabezaron la reunión, a la que asistieron además la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel Cristina Mirassou y los médicos epidemiólogos Mario Romero Bruno y Julián Bibolini.Participaron de la reunión la diputada del bloque “Floro Bogado” Silvia Andraus Mateo, del bloque PRO-Cambiemos Enrique Eduardo Ramírez, del bloque de la UCR Osvaldo Zárate, Ricardo Rodolfo Carbajal Zieseniss y el concejal capitalino de la Unión Cívica Radical Miguel Montoya.Finalizado el encuentro, los dirigentes coincidieron en respaldar las medidas de aislamiento social obligatorio tomadas por el gobierno nacional y lo decidido por el gobierno provincial. Asimismo brindaron un mensaje a la ciudadanía pidiéndole que respete el aislamiento, para colaborar así con las autoridades.Al hablar, el concejal Montoya señaló que “Estamos preocupados y ocupados por los efectos de esta pandemia, vinimos a acercar algunas propuestas sin ningún tipo de especulación política y el acompañamiento firme a las medidas que se están tomando”.A su turno el diputado radical Osvaldo Zárate dijo que llegaron a la reunión para “brindar nuestro apoyo a las medidas nacionales y también a lo que está haciendo el gobierno de la provincia en la pandemia del coronavirus”.Reconoció la preocupación generalizada y la necesidad de abandonar diferencias políticas que pueden debatirse en otro momento. “Buscamos que los formoseños nos vean unidos en esta guerra que tenemos que librar contra un enemigo invisible”.“Estamos juntos, vamos al frente, que el gobernador y el gobierno sepan que acá nos encontraran unidos, tanto oficialismo como oposición, para combatir esta pandemia mundial” insistió.En tanto, el diputado Carbajal dijo que como ciudadano podemos colaborar desde nuestro lugar, con el aislamiento social voluntario por lo que pidió a cada formoseño que lo haga, y que cumpla con lo recomendado por las autoridades de no besos y no abrazos.Ramírez dijo que salieron de la reuinón con “papeles en mano” que certifican que Formosa tiene tres casos sospechosos de coronavirus que aún no tiene resultados, porque el Instituto Malbrán tiene un retraso en el envío, porque están “abarrotados de trabajo”.“No se está ocultando nada, el estudio se hace en el Malbrán, debe estar abarrotado haciendo los estudios de todo el país, hay que tener paciencia y hacer caso a las autoridades en cuanto a aislarse” pidió finalmente.