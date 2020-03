Diputado dijo que “Macri nos mintió cuatro años en la cara”

El diputado provincial Rafael Navas, oriundo de Clorinda, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri, mintió cuatro años “en la cara” a los formoseños y a los clorindenses en particular, al anunciar una nueva planta de agua potable, obra que fue paralizada a los pocos meses.En contra partida, valoró que el gobernador Gildo Insfrán anunciara en su discurso en la Legislatura que esta obra fue incorporada al plan de reactivación de obras públicas que impulsa la nueva gestión.Navas analizó el discurso al señalar que fue de “alto contenido político, marcado por una realidad efectiva, donde vemos dos modelos políticos, fueron cuatro años de un gobierno nacional de sentido neoliberal, unitario contra un modelo formoseño realizable, palpable, con grandes medidas hacia la gente”.“Como clorindense me llevo la gratísima realidad de la nueva planta de agua potable para Clorinda, eso significa el gran protagonismo del gobernador a nivel nacional” y lamentó que “durante cuatro años estuvimos viviendo las mentiras de Mauricio Macri”.Navas señaló que el ex presidente “ Nos mintió en la cara a los clorindenses, a partir de hoy vamos a tener una realidad mejor y más digna que necesitamos los clorindenses”.