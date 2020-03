Detallan cómo es el coronavirus en los niños

“El coronavirus se comporta como otros virus respiratorios en los chicos. No es muy diferente de lo que es el virus de la bronquiolitis u otros que circulan anualmente”, explicó el médico pediatra formoseño Mauricio Caballero, quien actualmente trabaja en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata.El doctor Caballero es miembro es investigador del CONICET e integrante de la Fundación Infant. Además, para especializarse en enfermedades respiratorias, se entrenó en Barcelona y en Nairobi (Kenia).“El coronavirus se comporta como otros virus respiratorios en los chicos. No es muy diferente de lo que es el virus de la bronquiolitis u otros que circulan anualmente y lo que ocasiona en niños menores de uno o dos años, inclusive diez, es algo muy parecido a lo que ocurre anualmente, que es fiebre, tos, moco, síntomas catarrales, dolor de garganta, todo lo que habitualmente los pediatras estamos acostumbrados a ver en los consultorios”, precisó el experto.Marcó que “un número muy poquito, muy bajo, por los datos que se ven en China y otros países pueden desarrollar cuadros respiratorios como neumonía o cuadros similares a lo que es la bronquiolitis”.“Lo que se ve y que es interesante de recalcar es que, según los datos de China, de un estudio de 44 mil pacientes infectados con COVID-19 no fallecieron niños menores de 9 años. Desarrollaron enfermedades de moderadas a leves, algunos tuvieron neumonía, pero no hubo ningún fallecimiento”, puntualizó.Hizo notar que “lo que se está demostrando y esto se ve en otros países muy parecido es que no impacta de una manera igual que pasa con adultos mayores. La tasa de letalidad, por cada infectado que hay y el número de muertos, en el caso de los niños es casi nulo a nivel mundial”.“Esto no quita que los chicos afectados requieran internación –aclaró-. Hoy en día, por normativa del Ministerio de Salud de la Nación, todo caso sospechoso se interna. Todo caso sospechoso de coronavirus con infección respiratoria aguda baja o con neumonía se interna, al igual que con requerimientos de oxígeno”.Señaló en esa línea que “hasta ahora, y hablo específicamente de área en la que yo estoy trabajando, que es el Conurbano sur, no hay casos de chicos positivos por el momento. No hay ningún caso positivo en el hospital. Hemos tomado un montón de muestras, pero hasta ahora todas vienen siendo negativas, todos los casos son de adultos”.No obstante, con respecto a los cuidados pediátricos marcó que “los niños como son portadores asintomáticos o leves tienen la posibilidad de transmitir la infección a adultos y a adultos en riesgo”.AislamientoPuso de relieve el doctor Caballero que “uno de los puntos de las medidas que se están tomando a nivel mundial de distanciamiento social es la separación de niños de ancianos”, acentuando que “en lo posible, el objetivo sería que los abuelos no cuiden a los niños menores de diez años en el tiempo próximo y después de la cuarentena y que los chicos no visiten a los abuelos”.Recordó en ese sentido que “una de las primeras medidas que tomó el Gobierno Nacional fue la suspensión de clases, antes inclusive antes de la cuarentena. Claramente se entiende que este es uno de los puntos fundamentales”.Por ello “una de las primeras medidas restrictivas fue la suspensión de las actividades áulicas y después la cuarentena, que hoy estamos viviendo”.Marcó la importancia del control de foco, al resaltar que “es importante que no haya nuevos contagios porque lo que se está tratando de hacer con todas estas medidas y fundamentalmente la cuarentena es disminuir el crecimiento exponencial que tiene esta pandemia. Y cuando decimos exponencial es por ejemplo pensar de alguna manera en la diferencia entre la ladera de un cerro o de una montaña como el Aconcagua”, graficó.Por último, el doctor Caballero subrayó: “Lo que nosotros queremos es que esto vaya lo más lento posible, que impacte lo más leve posible y que haya el menor número de muertos, como por ejemplo sucedió en Australia, Alemania o Corea del Sur, que han hecho las cosas de manera impecable”, finalizó. <