Dengue: habrá “responsabilidades penales” para quienes no dejen entrar a brigada sanitaria

El presidente Alberto Fernández aseguró en un mensaje difundido por cadena nacional con respecto a la emergencia sanitaria decretada a raíz del coronavirus que "tendrán responsabilidades penales" todas aquellas personas que deban estar aisladas preventivamente y no lo cumplan,“El presidente fue muy estricto, hay una responsabilidad social, el bien común supera al individual, si la persona no cumple con el aislamiento tendrá las sanciones que correspondan” comentó el médico infectólogo Mario Romero Bruno.Al salir de la reunión interministerial que encabezó el gobernador Gildo Insfrán este viernes, reveló el médico que el tema fue tratado con el primer mandatario y se abordará idéntica medica con el dengue, en la provincia de Formosa.“Hablamos con el gobernador, sobre eso mismo trasladado al dengue, las personas que no permitan el ingreso de las brigadas sanitarias para hacer el control, inspección de patios para ver los criaderos de mosquitos tendrán la misma aplicación” anticipó.