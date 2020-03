Covid 19: Mercantiles y Supermercadistas acuerdan medidas de prevención

Desde el Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa se instó a reforzar el accionar preventivo en relación al Coronavirus, a partir del reciente acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).



El titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón precisó que "ambas entidades acordaron integrar un Comité Especial para la implementación y seguimiento de medidas de protección a trabajadores y clientes frente al COVID 19 , más conocido como Coronavirus"



Destacó que "las Empresas proveerán de insumos y material de protección a los empleados de todas y cada una de las unidades de negocios así como cualquier otro elemento que recomendara la autoridad sanitaria".



El gremialista mercantil indicó que "se incrementará el ciclo de limpieza en general, especialmente en los elementos de contacto frecuente (góndolas, carros de compras, líneas de caja y check out, así como las pantallas táctiles), disponiendo de banners, audio y materiales de prevención en los locales comerciales"



"Por otra parte - comentó- se regulará el acceso a los locales, evitando aglomeraciones y manteniendo una óptima relación entre espacios y asistentes. También se señalarán los lugares de espera en la línea de caja de manera de mantener la distancia entre cliente y cliente que dispongan las autoridades sanitarias".



Alarcón comentó que "se reforzarán los procedimientos de control y seguimiento de la salud de los trabajadores, facilitándoles el cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias".



El referente del CEC-Formosa abogó por el cumplimiento de estas medidas a nivel local de parte de todos los actores involucrados: patronal, clientela y empleados mercantiles para evitar que la enfermedad se propague en la provincia y cause mayores estragos no sólo en la salud, sino en las actividades económicas, sociales, educativas, deportivas y culturales, actualmente paralizadas por el estado de cuarentena decretado por las autoridades nacionales y provinciales".



Finalmente, instó a los empresarios a acatar lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en cuanto a la excepción laboral que rige para los trabajadores comprendidos en los grupos de riesgo, accediendo a los permisos laborales pertinentes y adoptando la modalidad de trabajo a distancia"