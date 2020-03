Coronavirus: la Línea 107 recibe un promedio de 20 consultas por día y hay 44 personas en cuarentena

Como el COVID_19 tiene síntomas similares a otras enfermedades, muchas personas, más allá de no tener antecedentes de viaje, acuden a esta línea para evacuar dudas. En Formosa hay 44 personas en cuarentenaDesde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia se informó que, a la fecha, si bien los ciudadanos están adecuándose al protocolo a seguir en caso de sospecha de tener COVID_19, la Línea 107 recibe un promedio de 20 llamados al día.En el call center trabajan operadores telefónicos, asistentes sociales y psicólogos, quienes cuentan con el asesoramiento de especialistas en infectología y epidemiologia.Según detallaron desde la cartera sanitaria, a mayoría de las llamadas al 107 por consultas sobre Coronavirus tiene que ver con información general sobre la enfermedad.A su vez, se trata de personas que refieren síntomas (y fueron derivaros según su domicilio a la UPAC o al Hospital Distrital 8, y hasta el momento ninguno con criterio de probable sospechoso).En tanto, también se reciben denuncias anónimas sobre viajeros que no cumplen la cuarentena. En este caso se procede a constatar la información en forma coordinada con la Policía Provincial. En primer lugar, se chequea que el denunciado haya viajado a zonas de circulación viral sostenida (EEUU, Europa, Japón. China, Corea del Sur, Irán, Chile y Brasil). Esta verificación se hace por medios telefónicos si el denunciante proporciona el dato, caso contario un equipo conformado por asistente social y agente de la policía provincial se constituyen en el domicilio de la persona a fin de chequear la información y recordar la obligatoriedad de permanecer aislado por 14 días). Además, se indica a la persona que en caso de presentar síntomas debe comunicarse con el 107.Más allá de las consultas diaria con respecto al coronavirus, en la provincia de Formosa, hasta el momento, hay 44 personas en cuarentena, de los cuales 43 son de capital.“Estas personas no presentan síntomas, pero cumplen en su domicilio el aislamiento preventivo obligatorio. Las personas en cuarentena registraron viajes a: España, EEUU, Francia, Brasil, Alemania, entre otros”, explicaron.Por su parte, la Unidad de Pronta Atención de Contingencia –UPAC- cuenta con un promedio diario de atención de 11 personas. En ese sentido, desde el Ministerio se recordó que lo recomendado es comunicarse a la Línea 107 antes de ir y no hacerlo de manera directa, sino por derivación.Ante lo expuesto, se recuerda la obligatoriedad del autoailasmiento durante 14 días, para las personas que volvieron de: EEUU, Europa, Japón. China, Corea del Sur, Irán, Chile y Brasil en los últimos 14 días, y no presentan síntomas.Las que viajaron a los lugares mencionados y presentan síntomas como: fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, tos, deben llamar al 107 desde donde serán guiados sobre los cuidados y protocolos a seguir, teniendo en cuenta que podría tratarse de un caso de coronavirus y hasta demostrar lo contrario se deberán extremar los cuidados para no contagiar el virus.