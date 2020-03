Asumió Elías Silguero como director de Radio Nacional Formosa

El licenciado en comunicación social Elías Silguero asumió este martes como director de LRA 8 Radio Nacional Formosa, emisora señera en la historia de la comunicación formoseña.El flamante funcionario se presentó en la emisora ubicada en la calle Junín y Eva Perón y compartió con los trabajadores la primera jornada laboral, oportunidad en la que también fue saludado por el Subsecretario de Comunicación Social de la provincia, profesor Sergio Recalde.“Es un inmenso honor asumir la responsabilidad, es una radio emblemática, con una historia muy rica, una de las primeras en AM y FM. Lo que intentaremos es darle la impronta de Formosa, en el marco de un modelo político, social, cultural, que venimos transitando hace muchos años con la conducción del gobernador Gildo Insfrán” adelantó Silguero en contacto con la prensa.Dijo que intentará que Radio Nacional comunique en forma responsable en el marco de la crisis sanitaria que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, “informando y tratando de esclarecer a los oyentes, no confundir como muchos picaros intentar hacer, para comunicar las medidas que se toman en Formosa, para no conducir a confusiones”.Adelantó que trabajará en contacto estrecho con la Subsecretaría de Comunicación Social de la provincia, cuyos directivos y trabajadores se pusieron a disposición para prestar colaboración.Al hacer un rápido balance de cómo encontró la emisora, dijo que “no muy bien” y agregó que “no está en las condiciones que estuvo, en estos cuatro años que pasaron hubo un dejo total, grave, hasta puedo percibir rápidamente en los compañeros trabajadores la desesperanzada que hay, vamos a intentar corregir eso, cambiar el rumbo, intentando levantar el ánimo, buscar la forma de reparar ediliciamente y por supuesto los contenidos que entienden a la radio”.Dijo que en la actualidad el 80% del contenido de LRA8 es netamente nacional porque la conducción de la radio está en Buenos Aires, “intentaremos darle la impronta local, necesitamos comunicar para la audiencia de Formosa” insistió.Adelantó además que la emisora volverá a cubrir los actos del gobierno provincial, como parte de la Red Formoseña de Medios.