Coronavirus: insisten en medidas de higiene para evitar transmisión

Un hombre de 43 años que estuvo de viaje en Europa y llegó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, informó esta tarde el ministro de Salud, Ginés González García.Al respecto, el médico infectólogo del Hospital de Alta Complejidad Julián Bibolini dijo que si bien se trata de un virus nuevo, se conocen las vías de transmisión. Aclaró que no es necesario el uso de barbijos, pero recalcó que el lavado de manos es fundamental para evitar la transmisión.“Es algo nuevo, pero se conoce bien la vía de transmisión a través de las gotas gruesas cuando uno estornuda, no son las gotas que quedan flotando horas y horas” indicó el médico.“El barbijo es solo para la atención de pacientes o casos sospechosos, o el barbijo quirúrgico para aquel que tiene el cuadro sintómatico y no es necesario andar por la vía publica para evitar posible contacto, porque la transmisión es a través de gotas gruesas, no quedan florando en el aire” insistió en destacar.Dijo que otra forma de transmisión es “con las secreciones que puedan quedar en el picaporte, mesa, manos, principal via de transmisión” y enfatizó: “ Las manos transportan estos microorganismos por eso hacemos hincapié en la importancia de lavarse las manos que nos salvará no solo del coronavirus, sino de tantas otras enfermedades”.“Antes del barbijo hay que hablar del lavado de manos fundamental, tanto con agua y jabón o con toallitas, o con alcohol en gel en caso de no tener un grifo cerca” pidió el infectólogo.“Para el paciente que tenga resfrío, gripe o cualquier causa, cada vez que tose, debe cubrirse con el angulo del codo o una toallita descartable apoyo sobre la nariz y estornudo ahí, y luego lavarse las manos. Son las medidas más importantes” señaló y aclaró que en caso de presentar síntomas de gripe, el paciente debe “auto-aislarse” en su casa.Difusión de un supuesto casoBibolini fue consultado sobre la difusión de un supuesto caso de Coronavirus ocurrido en el Circuito 5 que circuló masivamente en las últimas 24 horas a través de redes sociales.Al respecto contestó que “Conocíamos esa noticia, fuimos a buscar a esas personas, para conocer cuan certera era la información. Estuvimos en contacto con una mujer jovencita que consultó en esa situación, que tenía como antecedente un viaje reciente a Europa”.Aclaró el médico que la paciente no reúne las características de “caso sospechoso” porque no presenta fiebre, pero a pesar de ello fue individualizada, su caso está en investigación, para lo cual se realizaron estudios y controles.