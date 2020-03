Coronavirus: Formosa sin casos positivos ni cuadros sospechosos

- Se recibió del Ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1000 reactivos para el diagnóstico de coronavirus y desde este domingo ya se pueden realizar los estudios en la provincia.- El Gobierno provincial adhirió a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hasta la finalización de la Semana Santa.- La Justicia de Formosa ordenó a los supermercados El Parajito SA, la Curvita y Supermercado Stock a que en el plazo de 24 horas cumplan con los precios máximos de referencia, bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas.En un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19), que preside el gobernador Gildo Insfrán, se confirmó que la provincia de Formosa no tiene casos positivos ni cuadros sospechosos de coronavirus.Fue este lunes 30, en el sexto piso de la Casa de Gobierno, marco en el que el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, junto al doctor Mario Romero Bruno, dieron a conocer el estado de situación actual en el territorio provincial.En ese marco, el titular de la cartera de Gobierno comunicó que este domingo 29 se recibió del Ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1000 reactivos para el diagnóstico de coronavirus.“Al contar con la tecnología y personal sanitario entrenado en nuestros laboratorios, tuvimos la capacidad de calibrar los equipos y, a partir de las 23 horas, estar en condiciones de realizar los análisis específicos”, indicó, apuntando que a ese tenor “fueron sometidas a examen las muestras correspondientes al paciente de 29 años, oriundo de Villa Escolar, que estaba internado en el Hospital Distrital 8 dando resultado negativo a coronavirus”.Así también, a los fines de confirmar la desestimación realizada este domingo 29 respecto de los pacientes con cuadros febriles en Ingeniero Juárez y en la ciudad capital, “confirmamos que los mismos han resultado negativos para coronavirus”.Por ende, “la provincia de Formosa continúa a la fecha sin casos positivos para coronavirus ni casos sospechosos según protocolo sanitario nacional”.A su vez, confirmó que “este Consejo, presidido por el gobernador de la provincia, el doctor Insfrán, adhiere a la decisión tomada por el presidente de la Nació, Alberto Fernández, de extender el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta la finalización de la Semana Santa. Esto nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para mantener esta medida extraordinaria a fin de cuidar la salud de todos”.Cuarentena obligatoriaAsimismo, el doctor González indicó que “existen 682 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes de nuestro sistema de salud”, sumando que en el interior provincial son 262 las personas en esta condición y 420 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 140 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este domingo 29 ingresaron a la provincia 219 personas y 196 vehículos, de los cuales 162 eran camiones de carga. “Ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, sin perjuicio de lo cual todas las personas que ingresen a la provincia y no se encuentren exceptuadas por la normativa nacional, son derivadas a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y posterior definición de las medidas preventivas a cumplir”, puntualizó.Además fueron controladas 2470 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades. Fueron detenidas 231 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 1.588 vehículos y se secuestraron seis de ellos.Con respecto a las personas que habían violado la cuarentena obligatoria, se ubicaron y notificaron a las siete personas que faltaban. “Se informa que cuatro de ellas están en la provincia y tres se encuentran fuera del territorio provincial –remarcó-. Estas personas fueron notificadas de su situación legal y se encuentran en detención domiciliaria con vigilancia sanitaria y policial”.Bioseguridad y gripeDe igual manera, el ministro González destacó “el compromiso de los trabajadores y trabajadoras vinculados al FONTEX en la confección de los elementos de bioseguridad consistentes en mamelucos, barbijos y camisolines, que son entregados a nuestro personal del sistema de salud y de seguridad”, marcando que “es necesario que tomemos consciencia de que este trabajo se orienta a que todos nos quedemos en casa”.Respecto de la campaña de vacunación domiciliaria contra la gripe para los adultos mayores a 65 años, informó que este martes 31 proseguirá realizándose en los barrios Eva Perón, 7 de Mayo, Antenor Gauna, 12 de Octubre y Quebrachito.En cuanto al dengue, el titular de Gobierno marcó que “una vez más reiteramos la imperiosa necesidad de cuidarnos”, resaltando que “continuamos con los trabajos de vigilancia epidemiológica y bloqueo en toda la provincia” e instando a las familias “a continuar con la tarea de descacharrizado en todos los hogares”.Haberes y precios máximosEn otro orden, el funcionario destacó que “continuamos con el cronograma de pagos escalonado previsto para jubilaciones, pensiones y haberes, abonados con recursos propios y con el aumento del 15% retroactivo al mes de marzo”.Asimismo, hizo notar que “tal como lo informáramos en este domingo, la Justicia de Formosa, en la persona de la jueza de feria extraordinaria Graciela Lugo, ordenó a los supermercados El Parajito SA, la Curvita y Supermercado Stock a que en el plazo de 24 horas deben cumplir con los precios máximos de referencia bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas”.Finalmente, tras agradecer “las muestras de solidaridad expresadas por entidades privadas que ofrecen sus instalaciones y vehículos para afrontar los momentos especiales que estamos viviendo”, demandó: “Tomemos consciencia, formoseños y formoseñas, que, como lo expresó el Papa Francisco en la bendición urbi et orbi días atrás, ‘estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos’, ya que nadie se salva solo”, cerró.