Comienza el pago de haberes escalonado para trabajadores en actividad de la administración pública

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional por COVID19, el gobierno provincial informó el pago de salarios del mes de marzo de manera escalonada a su personal pasivo y en actividad, con el 15% de aumento anunciado oportunamente por el gobernador Gildo Insfrán.Desde el sábado 28 de marzo y hasta el martes 31 cobraron sus haberes los trabajadores pasivos, mientras que este miércoles 1 de abril, iniciará el pago para los trabajadores en actividad cuyos DNI terminen en 0,1 y 2.El jueves 2 de abril cobrarán activos con DNI terminados en 3, 4 y 5.El cronograma continúa el viernes 3 de abril: activos con DNI terminados en 6 y7, sábado 4 de abril: activos con DNI terminados en 8 y 9.En el caso de los depósitos judiciales, el Banco de Formosa informó que se considerará el DNI del alimentante, es decir de quien envía el depósito que es el dato que tiene el sistema.Al igual que con los jubilados, se recomienda que a partir del día de acreditación establecido de acuerdo a la terminación del DNI, utilicen las alternativas que reducen el contacto físico con el dinero y el agrupamiento con otras personas, como la app Onda, Homebanking y tarjetas de débito y crédito.La entidad bancaria asimismo solicitó que aquellos que tienen débito de cuotas de préstamos o pagos de tarjetas de crédito dejen en sus cajas de ahorro el saldo que permita debitar al momento del vencimiento y evitar intereses punitorios por el incumplimiento de las obligaciones.Preguntas frecuentesEl Banco de Formosa acercó además respuestas a algunas preguntas frecuentes de sus usuarios.Si no cobro el dia de la fecha establecida en el cronograma, después no puedo cobrar?La fecha de cobro es el momento en el que se acredita su haber, jubilación o deposito judicial. A partir de esa fecha ese dinero estará SIEMPRE en su caja de ahorro y estará disponible a partir de esa fecha para ser utilizada por todos los canales y en todos los cajeros automáticos.¿Si ya había solicitado mi Tarjeta de Débito como hago para recibirla?Debe ingresar a la web de Banco Formosa www.bancoformosa.com.ar o bien https://www.bancoformosa.com.ar/consulta-td.aspx y consultar el estado de trámite de la tarjeta. Si figura que se encuentra en el centro de distribución deberá comunicarse al 0800 777 2262 o 4429200 de lunes a viernes de 7 a 16 hs para solicitar el envío del plástico que será por correo postal.También podrá enviar un mail a atencionalusuario@bancoformosa.com.ar especificado que el trámite es para solicitar el envío de su tarjeta de débito con los siguientes datos:-Nombre y apellido-CUIL/CUIT-Dirección-Localidad-Código postal-Nro de tel/cel¿Si no tengo Tarjeta de Débito, soy jubilado y tengo apoderado como hago?El apoderado debe comunicarse al 0800 777 2262 o al 4429200 de lunes a viernes de 7 a 16 hs y solicitar la vinculación de su cuenta a la del jubilado para poder extraer el dinero directamente de su cuenta. En este caso el apoderado debe contar con cuenta y tarjeta de débito.También podrán enviar un mail a atencionalusuario@bancoformosa.com.ar especificando el trámite con los siguientes datos:-Nombre y apellido-CUIL/CUIT-Dirección-Localidad-Código postal-Nro de tel/cel¿Si no tengo Tarjeta de Débito como la pido?El titular de la tarjeta deberá solicitando llamando al 0800 777 2262 de lunes a viernes de 7 a 16 hs¿Puedo usar mi tarjeta de débito para hacer compras o para retirar efectivo en otros lugares además de los cajeros automáticos?La tarjeta de débito la puede utilizar para realizar compras en cualquier local que cuente con “Posnet” y no tiene límite en su uso.También puede retirar efectivo con la tarjeta de débito de Banco Formosa y con la tarjeta de débito Visa de cualquier banco en algunas tiendas grandes que cuentan con el servicio de retiro de efectivo (Carrefour, Farmacity, Chango mas y la estación de servicio YPF).Vencimientos de tarjetas de crédito y préstamo personalSi el resumen de su tarjeta de crédito y/o cuota de préstamo vence entre el 20 y el 31/3 inclusive, la nueva fecha de vencimiento será el 1 de abril. El cambio de fecha es automático, solo por esta vez y no tendrá ningún tipo de interés adicional.¿Seguirán cerrados los bancos después del 1 de abril?Por ahora se mantiene hasta el 31/3 inclusive, estamos aguardando noticias de nación para ver si continua el cierre por más tiempo.¿Se mantiene el operativo de limpieza en cajeros?Se mantienen la operatoria de limpieza de los ATMs tal como se realizó todo el mes.Blanqueo de PINPor ahora no podrá realizarse esta operación porque es un trámite presencial, de todos modos estamos analizando alternativas.