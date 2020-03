Aseguraron el abastecimiento de alimentos y elementos de primera necesidad en la provincia

En el contexto de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno de la provincia, Jorge Abel González, afirmó que están trabajando en red nacional y en permanente comunicación con todos los ministerios de seguridad de las demás provincias y la Nación para garantizar el abastecimiento de alimentos y elementos de primera necesidad a todos los argentinos y argentinas.“Hay algunos lugares donde los intendentes realizaron cierres de los accesos impidiendo la circulación de estos camiones, en cada una de las provincias donde ocurrió, hay una acción judicial por parte del gobierno provincial para impedir ese tipo de acciones aisladas de algunas entidades municipales”, relató.Y aclaró: “El objetivo es garantizar en este periodo especial, los insumos necesarios para que todos podamos contar con un abastecimiento adecuado de alimentos, combustibles, medicamentos, de las materias primas que debemos tener para producir. En síntesis es la excepción prevista en el DNU”.En ese sentido, solicitó a la comunidad en general, que de haber alguna situación de desabastecimiento lo informen y ellos actuarán “como corresponde”.“Pero también hay que señalar, que no vamos a admitir especulación alguna de alguien que piense que con esta situación especial va a sacar un provecho buscando el lucro y no el bien común, seremos inflexibles”, advirtió González.Y siguió: “Como gobierno provincial vamos a poner todo nuestro empeño y el peso de la ley para que quienes no lo entiendan así, lo entiendan, porque es un momento en el que o nos unimos todos a enfrentar la pandemia o vamos a estar mal”.“No se puede generalizar todas las provincias por igual”El Director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, explicó que no se puede saber con exactitud si el virus tendrá un pico en la provincia.“Hay que tener en cuenta la transmisión de cada lugar, las provincias que están teniendo circulación viral lógicamente tienen otro tipo de curva y de exposición y progresión. Nosotros hasta la fecha no tenemos registrado y todos los pacientes fueron negativos, no hay casos sospechosos en este momento y eso es una demora a cualquier evolución que pueda tener comparado al resto de las provincias”, indicó.Y agregó: “No se puede generalizar todas las provincias por igual, hay que tener conciencia que todos somos responsables de cuidarnos y que si de acá no hay ninguna persona enferma, nos quedamos en nuestras casas no pasará a mayores, pero si salimos de nuestras casas e ingresa una persona enferma de otro lado, el riesgo aumenta”.En esa línea reiteró la importancia del aislamiento social, no sólo para el COVID-19, sino también para otras, como la influenza, que si la persona se expone, el riesgo aumenta.“Al disminuir la temperatura también hay más probabilidad, por eso mayo es un mes que uno puede esperar de acuerdo a cómo evoluciona la transmisión de la enfermedad, siempre decimos que tratamos que haya los menos casos posibles, lo que se llama achatar la curva”, argumentó.Y aseguró que si se confirman casos, los hospitales están acondicionados para dar una respuesta sanitaria y preparados con equipos de salud, infraestructura, equipamiento, entre otros requisitos.“No hay vacunas para el coronavirus, debemos quedarnos en casa, higienizarnos las manos, la distancia social, el pliegue del codo si uno va a toser o estornudar, son hábitos. Si imperiosamente uno debe recurrir al cajero, que tome las precauciones debidas, la distancia estipulada, los horarios menos concurridos, eso sería lo indicado en este momento”, concluyó.