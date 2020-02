Se presentó oficialmente el Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público

Se realizó la presentación del Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público en el Galpón C del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”, el martes por la noche. En esta edición 2020, la temática que abordarán los artistas es “Latinoamérica, unida por la Tierra” y se harán intervenciones en un total de 30 muros de la ciudad y también en la localidad de Herradura, coincidiendo con la XVIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río 2020.Del acto oficial participaron el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla; quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Educación, Analia Heizenreder; el subsecretario de Cultura, Alfredo Jara; la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal y Patricia Pastor, de la Asociación de Geógrafos de Formosa (GEOFOR), Patricia Pastor, entre las principales autoridades presentes.Un total de 70 artistas son parte del Encuentro, que fue una iniciativa del Movimiento Formoseño de Muralistas y que contará con artistas plásticos de las provincias de Corrientes, Chaco, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Santiago del Estero, Reconquista y Rosario (Santa Fe), y también de países latinoamericanos como Paraguay, Uruguay, México, Brasil, Colombia y Perú.El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, dijo en la presentación que la temática elegida “Latinoamérica, unida por la Tierra” expresa la unidad de los pueblos latinoamericana desde la tierra y que por eso en esta edición se amplió la convocatoria a artistas de diferentes partes de la región y de países sudamericanos -incluso de México-.Indicando que “por eso decimos que el muralismo es un arte que se expresa en comunidad, no es como otros artes que forman parte de colecciones privadas, sino que es un arte muy democrático que además la gente de Formosa lo siente”, refiriéndose a que el vecino acompaña al artista, conversa con ellos, e incluso le ofrece tereré o mate “que es parte de nuestra cultura”.A las palabras del ministro, desde el movimiento formoseño de muralistas, agregaron que la idea de la unidad latinoamericana a través de la tierra “es para tomar conciencia de las problemáticas medioambientales en el continente, como los incendios en la Amazonia o el cambio climático que afecta al planeta”. En consecuencia es un llamado a la reflexión sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y que ese mensaje se plasmará en los 30 muros que se intervendrá para esta edición 2020.El subsecretario de Cultura, Fredy Jara, aportó que el encuentro de muralistas: “acrecienta el patrimonio cultural y artístico a través de sumar a los hermanos latinoamericanos y de otras provincias a la creación que hace tiempo vienen haciendo los artistas formoseños, como ser en las localidades de Las Lomitas, Pirané, Clorinda y ahora también se suma Herradura, y en una fecha especial como es la fiesta de la corvina”.Pablo Vancazur, integrante de la organización, indicó que los puntos en la ciudad que serán intervenidos comprenden principalmente los barrios San Miguel y San Francisco; pero también en el Fleming, específicamente en el Centro Cultural La Mandinga y la fachada de un domicilio particular; y añadió que se sumó también en el barrio San Pedro, en la intersección de las calles Obispo Scozzina y Cabral, un muro de grandes dimensiones en ese lugar. Hoy (miércoles) comenzaron con los trabajos en la ciudad, que se extenderán hasta el próximo lunes 10.Los horarios de trabajo se inician a partir de las 9 hasta las 19 horas y será en “en función de la incidencia del sol, ya que hay muros que hasta el mediodía tienen sombra, por eso también se decidió en algunos casos adaptar o extender el horario a la noche con una iluminación especial que se va a contar en el lugar”, añadió Vancazur.Mientras que en Herradura, este miércoles por la mañana se dictó un taller de técnicas mixtas mosaico y cemento directo a cargo de la profesora Mónica Corrales, que proviene de la provincia de Buenos Aires y allí los lugares que un grupo de artistas intervendrá será la fachada de la municipalidad y el acceso al predio del festival de la corvina, a partir del jueves y hasta el sábado 8.