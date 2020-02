Riacho He Hé: sustrajo un automóvil, cayó en la zanja y fue retenido

Un menor de 17 años fue retenido por la Policía al caer en una zanja con un vehículo sustraído momentos antes de un inmueble del barrio Itatí de la localidad de Riacho He Hé.El llamativo hecho se conoció este lunes a las 04:15 de la madrugada, cuando un hombre solicitó presencia policial a la línea de emergencias gratuita 101, en virtud a que le sustrajeron su vehículo Mazda 626 de su inmueble ubicado en la calle Godofredo Gómez sin número del barrio Itatí de la localidad de Riacho He Hé.Con la urgencia del caso una móvil policial con efectivos de la Comisaría local acudió a verificar el hecho, encontrándose con el vehículo denunciado como sustraído en una zanja, a pocos metros de la casa del damnificado, procediéndose a la retención de un menor de 17 años que se encontraba en el interior del rodado.Se requirió la colaboración del perito y fotógrafo de la Delegación de Policía Científica a los efectos de realizar las diligencias procesales, procediéndose al secuestro de la llave del vehículo que se encontraba en poder del menor, documentándose la escena del hecho, y procediéndose al secuestro preventivo.Conforme lo expresado por el damnificado, se levantó para ingresar al baño y en esa circunstancia escuchó ruidos provenientes de afuera de un vehículo que se aceleraba a fondo.Al salir del baño volvió a escuchar el mismo ruido más fuerte y salió a verificar de que se trataba, percatándose que su vehículo ya no se encontraba, observando que su automóvil estaba incrustado en una zanja en las inmediaciones con una persona adentro, optando por solicitar presencia policial.Secuestro y retenido fueron trasladados a la Comisaría, donde se inició causa judicial dándose intervención al Juzgado de Menores; en tanto el menor una vez finaliza las diligencias fue entregado a sus progenitores en carácter de guarda tutelar conforme legislación vigente.