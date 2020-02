La Policía continúa con férrea lucha contra la caza y pesca furtiva

Dentro de las Políticas Pública de Seguridad diseñada por el Superior Gobierno de la Provincia no está ajeno a la preservación de la flora y fauna como así también la prevención de delitos rurales, es por esto que los efectivos de las diversas dependencias, llevan la tarea continua en cuanto a estos tipos de ilícitos en todo el territorio provincial.En ese contexto se dispone gran cantidad de recursos humanos y logísticos de la institución policial, apoyados por la tecnología, como ser red inalámbrica que llega a todo el interior provincial gracias a las inversiones del Gobierno, lográndose de esta manera llevar adelante diferentes operativos en rutas nacionales y provinciales con el fin de prevenir la caza y pesca ilegal, tráfico de fauna silvestre, transporte ilegal de productos forestales, tala indiscriminada e ilegal de productos forestales, acopio y traslado de pieles, productos y subproductos de la fauna silvestre, abigeato, transporte de ganado en pie, control del cumplimiento de las normas del tránsito y la seguridad vial.Durante la jornada del domingo último efectivos de Colonia Pastoril, realizaron un amplio operativo consistente en recorridas en zona de montes y campos, montados en equinos y de a pie, teniendo como resultado un procedimiento llevado a cabo alrededor de las 14 horas, al momento que se encontraban recorriendo un campo distante a unos 15 kilómetros de la localidad por un campo vecinal, donde observaron a tres sujetos, procediendo a la identificación de estos hallándose en poder armas de fuego de distintos calibres 22, 12/70 y 16 milímetros respectivamente, cartuchos, armas blancas, y linternas, no contando con las documentaciones exigibles para la tenencia.Asimismo, minutos más tarde se logró identificar a otros dos jóvenes por el camino vecinal, quienes trasladaban varias bolsas de nylon, conteniendo en su interior producto cárnico de animales silvestres (guazú), procediéndose al secuestro de los mismos debido a que los causantes no poseían licencia ni autorización para efectuar dicha actividad.En ambos casos se labraron actas de infracción a las normativas legales que regulan la actividad de caza y pesca.De esta manera se trata de proteger la flora y fauna de nuestra provincia, para lo cual se cuenta con efectivos capacitados a fin de hacer respetar las normas legislativas vigentes.