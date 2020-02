Reforma de jubilaciones de privilegio: Reprochan accionar de JxC

Para la diputada nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Graciela Parola, fue “una vergüenza” la actuación de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos el formoseño Ricardo Buryaile, durante la sesión en la Cámara de Diputados donde se trató y luego se aprobó el proyecto de ley que prevé la reforma de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.El Frente de Todos logró la aprobación con 128 votos, mientras que hubo dos abstenciones anticipadas, que fueron las de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá. Ahora, la discusión pasará al Senado.Durante la sesión y todo el debate de este jueves no estuvo la oposición, que decidió retirarse luego de que el oficialismo lograra el quórum gracias a la presencia de Daniel Scioli, que fue designado como embajador argentino en Brasil, pero aún no tiene oficializado su puesto, motivo por el cual pudo ocupar su banca de diputado, habilitar el debate y votar a favor de la norma.“Es una vergüenza que los legisladores de Juntos por el Cambio hayan protagonizado ese espectáculo cuando se trataba un proyecto de ley tan importante, que ellos mismos habían reclamado en su momento y que era la modificación de los regímenes especiales de jubilación”, reprendió la diputada Parola.Aclaró en ese sentido que “no se trataba sólo de los jueces, sino también del servicio en el exterior, es decir, los diplomáticos”, apuntando que “el día anterior, en reunión de comisión, tanto el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) como gente de la ANSeS habían ido a explicar de qué se trataba esta modificación y la abismal diferencia que hay entre lo que cobra un juez jubilado y los jubilados comunes, quienes también tuvieron la posibilidad de hablar”.Remarcó que en la reunión de comisión “estuvieron representados todos los sectores, también el de la magistratura, el judicial y el servicio diplomático”, con lo cual entendió que “todas las excusas (de los legisladores de Juntos por el Cambio) eran para poner trabas a esta sesión”.“No pensaron quizás que el Gobierno de Alberto Fernández iba a tomar tan en serio esta cuestión”, opinó.Jubilaciones sideralesRecalcó la legisladora que “estamos hablando de jubilaciones que van desde $250 mil por mes hasta $700 mil, casi $800 mil”, es decir, “55 veces una jubilación mínima”.“El promedio es de $289 mil, hay 7 mil beneficiarios que cobran ese promedio, sin contar los pensionados y las personas con discapacidad que tienen acceso a la pensión de su familiar que trabajaba en el Poder Judicial”, puntualizó.Y agregó que “una similar situación se da en el servicio diplomático, con muchas menos personas, son más o menos 1000 beneficiarios con jubilaciones de $300 mil, con lo cual la diferencia realmente ameritaba esta decisión que se tomó, ya que a pesar que no estuvieron los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio desde el bloque del Frente de Todos e interbloques aliados pudimos hacerlo”.Consultada sobre los que ya están jubilados, expuso que “hay un artículo que sigue vigente que (establece) que aquellos que han cumplido los requisitos para jubilarse o ya se han jubilado durante el régimen anterior mantienen la jubilación. Esto es desde la sanción de la ley para adelante”.Otros interesesA su vez, Parola rechazó las críticas de las asociaciones de magistrados, que advertían que la medida va en desmedro del ingreso al Poder Judicial o de la carrera, señalando que “eso no es así, porque los diputados han sido claros y dijeron que cuando surgió el tema de que los jueces comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias en el 2017 no fue para nada una causal para deteriorar la carrera judicial”.“Guiándonos por lo que fue el Gobierno de Cambiemos durante estos últimos cuatro años y los dos jueces de la Corte Suprema que han querido meter por decreto, no me cabe la menor duda de que hay otros intereses en los legisladores”, advirtió.Respecto de Scioli, explicó que “la situación con él ha sido una excusa porque de todas maneras Juntos por el Cambio había salido decidido a no dar quórum”.“No sólo que la Cámara de Diputados todavía no trató la renuncia de Scioli y más allá de que el Senado aprobó los pliegos de embajadores que mandó el Ejecutivo, éste aún no realizó los decretos correspondientes por los cuales los embajadores van a empezar a cumplir funciones en el exterior. Entonces, de ninguna manera puede considerarse que Scioli está ya destinado como embajador”, argumentó.Además, pormenorizó que “la Cámara de Diputados aún no le ha aceptado la renuncia. Una vez que la Cámara, que es el único cuerpo que puede aceptarle la renuncia al diputado, y que salga publicado en el Boletín Oficial el nombramiento oficial como embajador, entonces ahí recién Scioli comenzará a cumplir las funciones en el exterior, mientras tanto sigue siendo diputado de la Nación”.Finalmente, categórica, Parola acentuó que “nosotros pensamos en el pueblo de Formosa”, a diferencia de los legisladores de JxC, como Buryaile, en quienes “un sector de la sociedad depositó su confianza y esta es la respuesta que les dieron a esas personas que los votaron. Fue lamentable”, cerró.