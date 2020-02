Pereira: “El gobernador no paró de inaugurar obras y no se arrodilló ante Macri”

El presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, Rubén Pereira, dio detalles sobre el parque recreativo con pileta, inaugurado el pasado viernes en su localidad y destacó el acompañamiento constante del gobernador Gildo Insfrán.La obra fue financiada ciento por ciento con tesoro provincial, se trata de un parque recreativo con natatorio (25 metros de largo, por 12 y medio de ancho y 2,40 metros de profundidad de un extremo y del otro 0,50 centímetros); cerco perimetral, vereda, iluminación, juegos para los más chicos, sanitarios, quinchos y parrilleros.“Es un orgullo que durante enero y febrero se estén inaugurando obras que ponen feliz al pueblo, luego de la malaria de cuatro años que hubo con Macri; y el orgullo es doble porque contamos con un conductor como el doctor Gildo Insfrán que hizo un esfuerzo enorme para que las localidades contemos con obras”, argumentó Pereira.En este sentido valorizó al programa Por Nuestra Gente, Obras y Servicios Municipales, el cual destina recursos provinciales para obras públicas en cada municipio del territorio, “Si bien la gestión de Macri hizo que las obras se demoren en la provincia, el gobernador encontró la manera de que no paremos, Formosa no paró, nuestro gobernador no se arrodilló ante él, y tenemos una provincia con solvencia económica que nos permite a los intendentes realizar obras con el programa PNG, luego de la quita del Fondo Sojero”.Por otra parte, Pereira hizo extensivo su agradecimiento al intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, por los años de contención hacia los niños y niñas de Buena Vista, “Mi más profundo agradecimiento para el doctor Lemos que durante 16 años llevó a nuestros chicos a su pileta; así trabajamos con los compañeros intendentes, en unidad y en organización como nos pide el gobernador”, aseguró.El complejo está siendo aprovechado con actividades impulsadas desde la Comisión de Fomento, se realizan clases de natación para niños, niñas y adolescentes de martes a viernes por las mañanas, pileta libre por las tardes y fines de semana. Los lunes el complejo permanece cerrado para limpieza del natatorio.“Buena vista se suma a las localidades que tienen pileta, es un sueño cumplido para los buenavistenses, esto es el Modelo Formoseño que destaca el doctor Insfrán, en el que los formoseños, vivan donde vivan, tienen las mismas posibilidades”, garantizó.Para finalizar, invitó a la comunidad toda a conocer los corsos de Buena Vista que se realizarán los días 28 y 29 de febrero.