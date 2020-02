Pago de pensiones a beneficiarios del IPS

El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó que este lunes 10 se efectivizó el pago de las pensiones a los beneficiarios del organismo."Este lunes, los pensionados de toda la provincia percibieron sus beneficios", certificó el funcionario. "Se trata de la totalidad de los mismos porque felizmente ya todos están bancarizados, así que lo pueden hacer a través de los cajeros automáticos o las sucursales bancarias que tenemos distribuidas en todo el territorio", señaló.Sobre la adaptación de los adultos mayores a ese cambio en lo tecnológico, resaltó que "gracias a Dios se ha establecido normalmente", apuntando que "hemos tenido un proceso de adaptación con la enseñanza que se ha hecho conjuntamente con el Banco Formosa, con un cajero virtual que en su momento se había acercado a las Casas de la Solidaridad para que puedan practicar".Indicó el titular del IPS que "de igual manera se había informado a los distintos coordinadores nuestros del interior para que vayan enseñando y podemos decir que no hemos tenido hasta ahora ningún inconveniente ni queja al respecto"."Obviamente que nos ofrecemos para aquellos beneficiarios que puedan llegar a tener algún inconveniente, que no tengan ninguna duda en consultarnos para tratar de ir guiándolos, inclusive en el caso específico de tener algún problema en el sentido de quién pueda cobra para el beneficiario, hacer el control correspondiente para que no haya ninguna novedad negativa y trabajar en ese sentido", consignó.Colonias de vacacionesAsimismo, informó que este martes 11 se pondrán en marcha las colonias de vacaciones para los adultos mayores. "A las 9 horas vamos a tener el lanzamiento de la colonia en Laguna Oca", señaló."Ése va a ser un punto que se va a integrar este año, ya que tradicionalmente lo hacemos en el Parque Infantil -marcó-. Eso se va a desarrollar a partir de las 17 horas y todos los días, a la mañana, se harán en Laguna Oca las actividades de esparcimiento para los adultos mayores, quienes luego de finalizar las mismas tendrán la oportunidad posteriormente de ir a la pileta y viceversa"."De esta manera vamos a hacer un trabajo integrado que va a durar más tiempo, porque los beneficiarios podrán tener una doble actividad como colonia de vacaciones 2020", resaltó el funcionario.Respecto de cuántos beneficiarios asistirán a la misma, Arrúa puntualizó que "son todas las Casas de la Solidaridad, por lo tanto estamos hablando aproximadamente de 800 adultos mayores, los que van a tener esta oportunidad en distintas tandas de 70 personas a la mañana y otras 70 a la tarde, con lo cual hablamos de 140 en el día"."Hay un cronograma que ya estamos llevando adelante para que todos puedan asistir y que ninguno quede sin realizar las actividades tanto en Laguna Oca como en las piletas", subrayó, apuntando que "será un trabajo intenso y vamos a tener los móviles para poder transportarlos, mientras que cada Casa de la Solidaridad se encargará de llevar los alimentos. Está todo previsto para que sea una colonia de vacaciones donde los adultos mayores puedan disfrutar y pasar un muy buen momento", finalizó.