Laformed, pieza vital en la campaña provincial de prevención del dengue

Con producción de repelentes, larvicidas e insecticidad utilizados en la campaña contra el vectorEn verano es cuando más se habla de las enfermedades que vectoriza el mosquito aedes aegypti, sin embargo, de manera ininterrumpida el Ministerio de Desarrollo Humano provincial trabaja en toda la provincia, sin pausa, a lo largo de todo el año, haciendo prevención.En esta ardua tarea, es fundamental contar con productos domisanitarios. Es por eso, que cobra vital importancia la función de Laboratorio Provincial LaFormed, donde desde el establecimiento de Biotecnología, tan sólo el año pasado, se produjeron 1.600 unidades de larvicidas biológicos; más de 78 mil unidades de repelentes de insectos y 4.420 unidades de insecticida ambiental.La cartera de salud provincial considera que son cifras que demuestran cuán importante es la prevención y la salud de todos los formoseños y formoseñas.Al respecto, la Dra. Devora Radovanich explicó que este establecimiento realiza productos del rubro domisanitario, es decir, que no son medicamentos, sino que solo cumplen la función de prevenir.Así, en el marco de la campaña anual contra el dengue, en 2019 se produjeron 1.600 frascos goteros de 50 ml de larvicida biológico. Es un producto específico, no daña otras formas de vida (otros insectos: mariposa, abejas etc.), pájaros, peces, plantas, no tóxico para mamíferos y humanos. Es totalmente inocuo.En cuanto a los repelentes de insectos de uso personal la producción fue de más de 78 mil‬ unidades de las cuales más de 15 unidades son en frascos atomizadores de 50ml y unas 63 mil unidades corresponde a frascos de 110 ml, los cuales también son utilizados con fines sociales, y se reparten de ma-nera individual a cada uno de los ciudadanos formoseños.El “Repelente de Insectos” contiene DEET (N, N-dietil-m-toluamida), que es un ingrediente usado para repeler plagas como mosquitos y ácaros. El DEET se ha probado en varios insectos que pican demostrando que es muy eficaz. Mientras más DEET tenga un repelente, más tiempo dura su protección contra las picaduras de mosquitos.También contó que en cuanto al insecticida ambiental se fabricó un total de 4.420 unidades que corresponde a bidones por cuatros litros, utilizados para los tratamientos de mosquitos adultos. “Este producto está formulado y probado específicamen¬te para el uso en salud pública y ambiental. Con el objetivo de trabajar con un producto que asegure el menor riesgo posible para las personas, la propiedad y el medio ambiente.Se agregó al equipamiento ya existente un molino coloidal para la mejor homogenización del producto”, contó.