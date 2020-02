La Dirección de Turismo municipal ya cuenta con su cartilla en sistema braille

En la mañana del miércoles 12 se realizó la presentación de la cartilla turística en sistema braille que estará disponible en la Oficina de Informes Turísticos y en el Museo Ferroviario, para que los vecinos y visitantes no videntes puedan obtener más y mejor información sobre las atractivas opciones turísticas que ofrece la ciudad.El sencillo acto, desarrollado en la Oficina de Informes Turísticos, sita en Av. 25 de Mayo y Mitre, contó con la presencia del subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Cdor. José Delguy; el subsecretario de Gobierno, Dr. Rodrigo Portocarrero; la directora de Turismo, Lic. Cristina Salomón; el director de Discapacidad, Dr. Gastón Morel; el director de Deportes, Alejandro Villalba; la creadora de la cartilla, Keyla Lezcano, y el presidente del Círculo de No Videntes Formosa (CINOVI), Luis Gon.El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Cdor, José Delguy, manifestó que “uno de los pilares fundamentales de la gestión del intendente Jorge Jofré es tener una ciudad inclusiva; es por ello que desde las distintas áreas de la Municipalidad desarrollamos numerosas actividades y acciones basadas en la inclusión, como la de hoy, donde estamos presentando la gacetilla en sistema braille para que las personas no videntes o con capacidad visual reducida puedan tener accesibilidad a la información”.“Estamos convencidos que debemos seguir trabajando en este camino de inclusión, de concientización y de acercar información a la gente, no solo en estas oficinas sino también en todas las dependencias municipales. Por eso, debemos continuar generando espacios de inclusión e integración, trabajando juntos y fortalecidos en la construcción de nuestra hermosa ciudad”, subrayó.Por su parte, la directora de Turismo, Cristina Salomón, afirmó que “por acciones como estas se destaca este municipio inclusivo y es nuestra impronta llevar la bandera de la inclusión bien en alto. Desde nuestro lugar seguiremos incorporando estas cartillas en otros lugares de interés para que la gente disponga de toda la información sobre la ciudad de Formosa”.Seguidamente, Gastón Morel, director de Discapacidad, comentó “la gestión del intendente Jofré toma como ejes fundamentales al turismo y la inclusión y en esas áreas venimos trabajando intensamente, desarrollando distintas actividades, y hoy se suma esta cartilla donde las personas no videntes y disminuidas visuales encontrarán abundante información sobre los distintos puntos turísticos y sitios históricos de la ciudad”.En tanto, Keyla Lezcano, alumna de los talleres SuperArte que ofrece la Municipalidad y creadora de la cartilla turística en sistema braille, aseguró que “desde el Municipio nos sentimos muy acompañados para los distintos proyectos que presentamos y eso nos llena de satisfacción, ya que no solo somos incluidos sino también participamos de las distintas acciones que se proponen para ayudar a los demás y que todos tengamos los mismo derechos”.Por último, Karen Zárate, una joven no vidente que participó del acto de entrega de las cartillas turísticas en braille, indicó que “se trata de un hermoso proyecto que realmente se necesitaba porque nos incluye a todos y es algo que estamos viviendo con esta gestión municipal que lleva adelante el intendente Jorge Jofré que permanentemente nos permite aportar ideas que benefician a toda la comunidad”.