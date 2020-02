La Defensoría instó a estar preparados para hacer frente al Coronavirus

Desde la Dirección de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Provincia instaron a la comunidad a estar preparados para la llegada del 2019-nCoV, más conocido como “coronavirus” el cual, desde el brote epidémico ocurrido el pasado mes de diciembre en Wuhan (China), distante a 12.120 km. de nuestra provincia, ha contagiado en todo el mundo a más de 82.000 personas, 2084 de las cuales han fallecido. Operando una vertiginosa expansión territorial que ya abarca más de 40 países del planeta. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, destacó como positiva la unificación del Protocolo de Intervención para definir cómo actuar ante un posible brote de coronavirus en el país estatuido por los referentes del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, del Hospital de Alta Complejidad (HAC), de la Aduana, Migraciones, del Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria Argentina – Formosa, destacando que el Organismo de la Constitución instó además a lograr la coordinación entre dichos estamentos con las demás fuerzas vivas, especialmente la Policía de la Provincia y el Ministerio de Cultura y Educación, así como con representantes sociales de nuestra comunidad, a fin de cubrir todo el espectro de la actividad socio-cultural provincial que es donde se deberá producir la detección temprana, llegado el caso y la intervención inmediata que requiere el arribo de una enfermedad pandémica, por lo visto extremadamente agresiva.El virus parece ser una cepa de coronavirus nunca antes vista, una gran familia de virus que puede causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), de ahí es que produce la muerte en grupos vulnerables niños y adultos mayores, especialmente los que tienen alguna enfermedad que debilita sus sistemas inmunológicos. Afecta el sistema respiratorio, los síntomas principales incluyen debilidad general y fiebre, a veces, en un estadío más avanzado, tos, neumonía y dificultad para respirar.Al igual que con otros coronavirus, la infección por gotas parece ser el principal modo de transmisión. El virus ingresa al cuerpo humano a través de la boca o la nariz. Esto puede suceder al respirar gotas infectadas o al tocar con las manos una superficie en la que las gotas han aterrizado, y luego tocarse la boca o la nariz. Por lo tanto, las medidas simples de control de infecciones son las que instó la Defensoría a adoptar, como ser el lavado de manos, cubrirse la nariz y boca con la parte interior del codo al toser y estornudar. Los hábitos de higiene son fundamentales lavarse íntegramente las manos con agua y abundante jabón es primordial, hacerlo al menos 20 segundos y si no hay suciedad visible en las manos, el alcohol en gel también es una buena opción. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer de dos a catorce días del contagio y suelen confundirse con una gripe común, pues son fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, por lo que en caso de confirmarse un solo caso en nuestro territorio provincial ante dichos síntomas se deberá acudir de manera urgente a la consulta médica. Si bien aún no se registran casos en el país, aunque existen pacientes en observación en Córdoba, San Juan, Ushuaia, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires el Ombudsman Provincial, finalmente, remarco que expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no descartan que el virus llegue a cubrir íntegramente el planeta y es por ello que debemos estar preparados.