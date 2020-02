Jorge Jofré compartió la alegría de centenares de niñas y niños en el cierre de la colonia

Colonia de vacaciones municipalEn la jornada del viernes 28, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, estuvo presente en las instalaciones de la Federación Médica compartiendo momentos de alegría y diversión junto a niñas, niños y adolescentes de diferentes barrios de la ciudad, en el cierre de la multitudinaria colonia de vacaciones organizada por la Dirección de Deportes municipal.Las sonrisas de los pequeños le otorgaron un marco festivo a las numerosas actividades desarrolladas, donde se efectuaron entrega de reconocimientos y medallas para quienes participaron de esta nueva edición de la colonia de vacaciones.Al dirigirse a los colonos, el mandatario comunal expresó “quiero agradecer a las niñas y los niños por su buena onda en esta colonia y ahora a prepararse para estudiar porque es momento de volver a la escuela, hacerle caso a la seño, portarse bien y sacar buenas notas para alegría de los padres”.“También hago extensivo el reconocimiento a la labor realizada por el personal de la Dirección de Deportes, que trabajó incansablemente para que todo funcione de manera óptima, y a los padres, profesores y dirigentes deportivos por contener a nuestros chicos”.Por último, Jofré resaltó que “esta propuesta es una atención que brindamos a los hijos y familiares de empleados municipales y a los chicos de todos los barrios de la ciudad y estoy muy satisfecho de ver rostros de alegría, no solo en las niñas y niños sino también en los adultos que los acompañan, padres, profesores y dirigentes, porque eso es algo que no tiene precio y nos alimenta el alma”.Por su parte, el director de Deportes, Alejandro Villalba, refirió “realmente la pasamos muy bien durante toda la colonia y quiero agradecer a los padres y los dirigentes que nos han confiado lo más preciado que poseen, que son sus hijos. Agradezco al personal profesional de esta dirección, que cumplió una excelente tarea durante toda la colonia, y al intendente Jorge Jofré por darnos la oportunidad de brindar momentos de felicidad, diversión y sano esparcimiento a las niñas y niños de todos los barrios, junto a sus familiares”.Finalmente, la señora Lucía Ponce, del barrio San Juan Bautista, dijo “esta colonia fue excelente, desde el trato de los profes, la organización y las múltiples atenciones que brindaron a los chicos y a los padres. Traje a mi hijo Maxi y a mis vecinitos, Jonathan, Maira y Oriana, que participaron de todas las actividades recreativas y deportivas, disfrutaron, se divirtieron, hicieron nuevos amiguitos y la pasaron muy bien, y eso me pone muy feliz. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el intendente Jofré y todo su equipo de trabajo por la excelente colonia de vacaciones que nos brindaron”.