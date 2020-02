“Formosa es ejemplo en el país en cuanto a trasplantes de órganos”, afirmaron desde CUCAIFOR

Desde CUCAIFOR detallaron que, desde el inicio del programa de trasplantes, en 2007, nuestra provincia brindó 268 “nuevas posibilidades de vida”.De acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, desde 2007 a la fecha, cuando inició el programa de trasplantes se realizaron 268 trasplantes en el Hospital de Alta Complejidad “Pte Juan Domingo Perón” (HAC). “Hasta en las peores situaciones económicas que nos han tocado vivir en los últimos años, los programas se mantuvieron funcionando al cien por ciento, aportando siempre la calidad y el tratamiento que ya nos tiene acostumbrados el HA C, en trasplantes hepáticos, renales, reno pancreáticos o cardíacos”, destacó el médico.De los 268 trasplantes realizados, especificaron que son: 18 cardíacos, 185 renales, 54 hepáticos,1 hepatorenal y 10 reno-pancreático.En el Hospital de Alta Complejidad de Formosa existen distintos programas que están en desarrollo, por ejemplo, el trasplante de tejido, que son las córneas y otro tema muy complejo que es el trasplante de médula ósea.“La gente debe saber que los problemas sanitarios dependen de todos nosotros, y el trasplante también, fundamentalmente de la solidaridad de todos, porque la disponibilidad de órganos depende de que tomemos conciencia de que existe una necesidad y que esas personas que están en lista de espera necesita trasplantarse”, especificó.En ese sentido, llamó a la reflexión: “Cuando una vida termina, otra puede continuar, basándonos en esa realidad debemos derribar los mitos que podemos llegar a tener, los temores y comprender que es un proceso normal y que después de la muerte viene la vida, de nuestros amigos, seres queridos o de una persona que no conocemos. La vida está en nuestras manos el día de hoy mientras estamos vivos, pensando que siempre podemos dar una mano a alguien y que, en este caso, podemos darle vida a otra persona”.ConmemoraciónEste jueves se conmemoró el Día Internacional del Trasplante de Órganos, fecha en que se resalta la labor de los profesionales de la salud que hacen posible una “nueva oportunidad de vida” en miles de personas en el mundo.La Argentina es un país que en este momento se encuentra a la cabeza de lo que es el trasplante en toda Latinoamérica, a partir de la Ley 27.447, que permitió que haya mayor cantidad de procesos de donación.En ese sentido, el Dr. Cristian Antúnez, responsable del CUCAIFOR brindó detalles de las estadísticas nacionales “En Argentina se realizaron 2.000 trasplantes en el último año, lo cual es histórico para nuestro país, eso permitió que haya casi 500 trasplantes más que el año anterior. Esto tiene que ver con dos cuestiones, la primera es que uno siempre pregona que la población va tomando conciencia de que existen realidades que dependen de una decisión de todos nosotros que tiene que ver con la donación y fundamentalmente con el trasplante, que no consiste en una campaña de difusión de trasplante de órganos sino que el sistema sanitario, que en Formosa es un ejemplo, tomó las riendas del tema y decidió fuertemente llevar adelante distintos programas de trasplante lo que permite el acceso a esta práctica tan compleja y costosa”, profundizó.