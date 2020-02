Estudiantes universitarios agradecen al gobernador Insfrán

Facundo Cabrera, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades LineAzul, agradeció al gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán “por tomar la acertada decisión de continuar con el Subsidio al Trasporte público de la ciudad. Esto permitirá que no aumente el boleto único, lo que impactaría directamente en la economía de los usuarios y también nos permitirá a todos los estudiantes seguir contando con el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito, lo que significa un gran alivio para las familias ya que el ahorro en pasajes es importante”.





Por su parte, Nancy Rivero, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud “Lista Unidad” destacó el gran trabajo articulado que se realiza con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. “El Boleto Estudiantil Gratuito es un beneficio que nos enorgullece a los estudiantes universitarios formoseños ya que en momentos difíciles de la economía como fueron los años anteriores Formosa ha sido una de las pocas provincias que contaba con este beneficio. Sin dudas alguna demuestra la preocupación del Intendente Jofre por la comunidad educativa. Este beneficio permite a los formoseños no gastar un centavo para estudiar en nuestra Universidad”.





Guillermo Quintana, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, “LineAzul” se refirió acerca del gran apoyo que los estudiantes reciben por parte del Rector de la Universidad Nacional de Formosa, Eso. Augusto Cesar Parmetler, quien “desde el primer día demostró el lugar que ocupamos los estudiantes dentro de la gestión, nuestro Rector es una persona que día a día piensa en el bienestar estudiantil y esto nos enorgullece. Los universitarios formoseños no solo estudiamos en una Universidad Pública y Gratuita en la que su Rector ha manifestado que el pilar fundamental de la UNaF es la comunidad estudiantil sino que también gracias a una decisión política del Intendente Jorge Jofre, tenemos la posibilidad de contar con el Boleto Estudiantil Gratuito.”





Daniel Garay, Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Recursos Naturales, agrupación “Fraternidad Estudiantil” recordó que “el boleto estudiantil en Formosa tiene una historia particular y también se encuadra en la lucha que mantuvieron los compañeros, quienes por el año 2007 llegaron a la Legislatura Provincial para que se concrete un descuento del 50% correspondiente al boleto Estudiantil, hoy la realidad es otra, el Boleto es gratuito para todos los estudiantes de los diferentes niveles.





«Es digno de resaltar la gran predisposición del Secretario General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psicopedagogo Rafael Olmedo quien nos acompañó y acompaña en todas las acciones que desde los Centros de Estudiantes emprendemos para lograr el bienestar de nuestros compañeros, es una persona que desde su lugar se presta al diálogo y nos escucha ante cada situación que les acercamos”.





En forma conjunta, los diferentes representantes desearon un buen inicio de año escolar a todos los estudiantes universitarios y a los futuros ingresantes, teniendo presente que el próximo lunes 10 de febrero la Casa de Altos Estudios reabrirá sus puertas.

