El ministro de educación de la nación Nicolás Trotta viene a Formosa para el inicio del ciclo lectivo

La subsecretaría de educación, Analía Heizenreder, confirmó que el próximo lunes 2 de marzo, el ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta visitará Formosa para compartir el inicio del ciclo lectivo 2020.En ese sentido, anticipó que si bien no está confirmada la institución donde será el acto de apertura, están evaluando entregar los edificios escolares que están terminados.“Esto se va a definir y vamos a tener la información cuando hagamos una reunión en conjunto y determinemos en qué escuela llevaremos adelante el inicio del ciclo lectivo”, aseveró.Por otro lado, sostuvo que Trotta eligió venir a Formosa porque tiene la certeza de que las clases comienzan ese día.“En la reunión que compartimos en Chapadmalal, el tema central era el económico que hacía peligrar el inicio del ciclo lectivo en las provincias, cuando el tema que nos deben preocupar es el pedagógico. Lo económico es super importante pero nosotros en Formosa tenemos esa tranquilidad, entonces nos abocamos a lo otro”, aseguró.Y agregó: “El ministro está satisfecho, admira y pregunta cómo hacemos las cosas en Formosa”.Luego de Formosa, Trotta viajará a Chaco y a la noche estará en Santiago del Estero “en una escuela relacionada a la educación permanente”, afirmó Heizenreder.Por otro lado, la subsecretaria de educación, manifestó que “el pago de inscripción no es obligatorio pero sabemos que hay escuelas que piden colaboración”.Pero en el caso, de que alguna institución exija el pago del mismo, instó a los padres y madres que se dirijan al Ministerio a hacer la denuncia y “nosotros intervenimos”.“No atemos la inscripción del niño a una cifra económica, sabemos que hay escuelas que piden colaboración y es probable que sea alguna cooperadora porque las escuelas trabajan y tratan de mantener limpio, quieren que en cada aula haya un equipo de aire acondicionado o que los baños reciban una limpieza exhaustiva, entonces colaboran”, indicó.Y pidió: “Que no sea el pago de la inscripción algo que impida que los alumnos vayan a la escuela”.Además, Heizenreder, resaltó la asistencia permanente y segura a las familias formoseñas por parte del Estado provincial.“Cuando el gobierno entrega para niños, niñas y adolescentes las zapatillas, guardapolvos y útiles específicos para cada tramo escolar, es una política pública educativa, no una cuestión electoral”, expresó.Y relató: “Requiere de una organización previa, un equipo que trabaja con mucha pertenencia a Formosa, mucho orgullo y un trabajo sostenido, fuerte y solidario para que cada niño tenga lo que a cada niño le corresponda”.También remarcó que la entrega llega a todas las escuelas del interior de la provincia, por lo cual los equipos de distribución viajan con anticipación por cualquier eventualidad en las rutas.“Los niños, niñas y adolescentes, tienen la seguridad de que el Gobierno de la provincia y el Gobernador Insfrán está presente con ese kit de útiles, además de lo cotidiano que es el servicio nutricional en las escuelas y la copa de leche en las escuelas secundarias”, concluyó.