El lunes 2 retoman sus actividades todos los gimnasios terapéuticos

El coordinador de Gimnasios Terapéuticos de la provincia Ibrahim Fonseca anticipó que el lunes 2 de marzo retomarán las actividades a las ocho de la mañana en los diez gimnasios que cuenta Formosa. Dijo que este año cumplirán 20 años en la provincia y adelantó que en los próximos meses se habilitarán más gimnasios en Las Lomitas, Clorinda o Villa Escolar.“El lunes comenzamos oficialmente el ciclo 2020, cumplimos 20 años en este año, los diez gimnasios que tenemos en la provincia comienzan a las 8 de la mañana, tenemos 1300 personas que terminaron en diciembre acudiendo diariamente a los gimnasios” destacó el profesor cubano, radicado hace años en la provincia.Señaló los resultados positivos que logra el equipo de trabajo del gimnasio: “Eso nos hace muy felices, los resultados desde el punto de vista clínico y terapéutico fueron extraordinarios, el grupo del Centenario, de baja intensidad que dirige el profesor Emilio Olarte mejoró en un 33% su fuerza manual y el 22% de su fuerza corporal, en sentido general, equilibrio, velocidad”.“No existe salud si no tenes las capacidades físicas necesarias para hacer las actividades de la vida diaria en la tercera edad. La gente que asistió a los gimnasios, tenemos la prueba, que tuvieron resultados formidables en el 2019” insistió.En la actualidad, funcionan gimnasios en el estadio Centenario, Caja de Previsión Social, barrio La Paz, EPES 7, barrio Guadalupe y Lote 111. En el interior, en Laguna Blanca, Riacho He-He, Villa 213 y Palo Santo.“Pensamos inaugurar tres gimnasios más en los próximos dos meses, con personal calificado, locales, equipamiento, se va agrandando la familia de la gimnasia terapéutica. Posiblemente estén ubicados en Las Lomitas y Clorinda o Villa Escolar” adelantó.El gimnasio terapéutico es un espacio no sólo es para los adultos mayores, sino para cualquier persona que haya sufrido algún accidente o que por diferentes cuestiones necesitan rehabilitación. No tiene ningún arancel, está financiado por el Estado provincial, para la comunidad formoseña.Atento a la importancia de la rehabilitación corporal, la Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria dispone de los aparatos indispensables para llevar adelante el proceso recuperatorio, proceso que es dirigido por el profesor Fonseca y su equipo de colaboradores, que lo integran además de profesores de educación física, psicólogos y kinesiólogos.