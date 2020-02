Concretaron la primera siembra de arroz con rotación de pacú en el terreno del Instituto Universitario de Formosa

Lo cosechado y criado será utilizado en el comedor universitario y, de existir un sobrante, podrá ser comercializadoEste mes se realizó la primera siembra de arroz con rotación de pacú en el terreno del Instituto Universitario de Formosa (IUF), ubicado en la localidad de Laguna Blanca. Si bien es el segundo del país en realizar este tipo de rotación, es el primero en la provincia y en un ámbito universitario. En consecuencia, según el ingeniero Miguel Alonzo Torres, director del establecimiento educativo, lo criado y lo cosechado será para utilizar en el comedor universitario próximo a inaugurarse, aunque de existir un sobrante se podrá comercializar.“Se van a habilitar 200 hectáreas, de las cuales unas 70 serán destinadas a la agricultura y el resto para la parte pecuaria. La siembra de arroz con rotación de pacú es más bien para una unidad demostrativa de producción: no es solo para nosotros, sino para mostrar al vecino cómo pueden articular estos dos cultivos. La intención es que a futuro podamos convertirlo en una pequeña escuela piscícola, donde podamos traer a los productores no solamente a entrenarlos, a producir los dos cultivos, sino que también podríamos proveerles los alevines para que ellos puedan iniciar sus emprendimientos”, explicó Torres.En la misma línea, manifestó: “También es una manera de ir prestando servicios, porque como universidad pública tenemos que devolverle algo a la comunidad. Lo que nosotros queremos hacer no es solamente el aprender haciendo, que es una de las mejores armas que tiene la educación, sino que quisiéramos agregarle dos palabritas: aprender haciendo, vendiendo y ganando, porque tenemos que convertir a nuestros futuros ingenieros en emprendedores del desarrollo de nuestra provincia”.Por su parte, el ingeniero Héctor Raúl Marcelo Furts, profesor del instituto, dio detalles sobre el trabajo productivo. “Es un cultivo que se realiza en varias partes del mundo, pero éste va ser el segundo en la Argentina, ya que el otro se encuentra en la localidad de La Leonesa (Chaco), y va ser el primero en una institución educativa. Vamos a replicar el ensayo para que tenga una validación científica y a medir fertilidad, suelo, calidad de agua, aportes de nutrientes, desarrollo del cultivo, manejo fitosanitario, manejo integrado de plagas, ya que la razón más importante es la disminución del uso de fitosanitarios en el control del arroz y, sobre todo, con la implementación de las buenas prácticas agrícolas que nos llevan a una producción más amigable con el ambiente”, explicó.Los beneficios para el cultivo de arroz son la ausencia de caracoles, el aumento de la fertilidad del suelo, la disminución de la aplicación de fertilizantes, la ausencia de malezas, la disminución de las labores agrícolas y la producción de un arroz diferenciado. En tanto, los beneficios para la piscicultura son la infraestructura del campo de arroz, la disponibilidad y manejo del agua, el abundante alimento natural y la omisión del uso de antibióticos y promotores de crecimiento.