Bomberos entrenaron en las nuevas instalaciones de la Pileta del Polideportivo Policial

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía realizaron entrenamientos basados en técnicas de natación y rescate acuático utilizando para ello las nuevas y modernas infraestructuras de las piletas en las instalaciones Complejo Polideportivo “28 de Mayo” del barrio San Antonio.Teniendo en cuenta la época estival del año, sumada a las vacaciones que de por si generan mayor movimiento de personas en espejos de aguas; efectivos del Cuerpo de Bomberos no solo recomiendan no ingresar en lugares no habilitados, sino que también llevan a cabo una serie de capacitación y en este sentido en horas de la mañana de este jueves los efectivos de este cuerpo llevaron a cabo diferentes prácticas de natación, estilos de nado para atender situaciones riesgosas en el ejercicio de la profesión sea como guarda vida o de simple asistente del lugar.Estos simulacros tienen como objetivo específico que el personal de Bomberos tome contacto con las labores específicas de salvamento fortaleciendo así sus funciones.