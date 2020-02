Profundo pesar por la muerte de Elida Yrala

Autoridades de la Sociedad “Castañeda” y personal bibliotecario de la Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno” se vieron conmovidos con la inesperada partida de Elida Yrala, quien formara parte del staff de dicho centro bibliotecológico y también de la Comisión Directiva de la entidad propietaria.







Hacía tiempo estaba radicada en San Juan y cada tanto venía de visita. En diciembre, una enfermedad repentina deterioró su salud hasta que finalmente falleció el jueves 13 de este mes. Sus compañeras y amigas, la recuerdan así:





“A Eli la conocí en el año 83 cuando vino a estudiar bibliotecología. Yo era de la promoción anterior. Allí no tuve tanto contacto hasta recién en 1988 que ingresa a la biblioteca de la Legislatura. Seis años después, el doctor Gildo Insfrán, que era vicegobernador en ese momento, la nombra Vicedirectora de esa dependencia legislativa. En el 93, luego de mi casamiento, ella lo conoce a Antonio Mulet en un Encuentro de Bibliotecas Populares. Y en enero del 94 se casa con él. A partir de que ella va a la biblioteca se convierte para todas nosotras en algo así como nuestra mamá, dándonos consejos y cariño, además de abrirnos las puertas de su casa. Cuando se jubiló, estrechamos aún más nuestros lazos de amistad. Cada vez que venía a Formosa nos reuníamos, conservando el afecto de siempre. La verdad no esperábamos que fuera tan rápida su partida. Estoy muy triste y conmovida por su repentina partida. La voy a extrañar más que nunca”

Gloria Baéz (Directora Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno”. Ex Directora Biblioteca Legislativa)





“Cuando yo ingresé en el 87, ella ya estaba en la Biblioteca. Fuimos compañeras en la UNaF. Compartíamos mucho, porque nuestros hijos tenían más o menos las mismas edades. Fue una persona que tenía mucho conocimiento de bibliotecología. Era una aposionada de las biblioteca y justo se vino a casar con otro apasionado como Antonio Mulet. Aprendí mucho al lado de ella, especialmente todo lo que tenía que ver con clasificación y catalogación. Es una gran pérdida”.

María Belén Barbieri (Ex Directora y actual bibliotecaria Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno”)





“Nos conocimos en la Facultad. Pegamos onda de entrada. Muy buena compañera. Compartimos muchísimos momentos. Era la amiga, que siempre estaba. Una gran persona que sacó provecho de su vida. Hasta última hora antes de partir, siempre fue positiva. Me resulta increíble que ya no esté con nosotras. Me llevo los mejores recuerdos”

Nelsi Venturini (Integrante de Comisión Directiva Sociedad “Castañeda” y ex bibliotecaria de la Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno”)