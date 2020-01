Si bien en Formosa no hay casos de sarampión, instan a completar el calendario de vacunación

La triple viral se aplica a los 12 meses de edad y al ingresar a la etapa escolar, es decir, entre los 5 y 6 años.Desde la cartera de salud provincial recomiendan que personas de todas las edades tengan al día el esquema recomendado de triple viral, vacuna que previene el sarampión, en virtud de la situación de brote que existe actualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en otras partes del mundo como Brasil, Estados Unidos, Europa.“En Formosa no se registran casos de sarampión desde hace mucho tiempo, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires actualmente hay un brote de esta infección”, comentó el Dr. Julián Bibolini, especialista en infectología.En este marco puntualizó que “la medida más efectiva para protegerse contra el sarampión es la vacunación, y detalló que la vacuna que previene esta enfermedad es la triple viral que debe ser aplicada a los 12 meses del niño y al ingreso escolar, es decir, a los 5 - 6 años”.Además, recordó que “las dos dosis están contempladas en el calendario nacional de vacunación argentino y que se aplica de forma totalmente gratuita en centros de salud y hospitales de toda la provincia, las personas solo deben acercarse a los lugares mencionados con su carnet de vacunas y DNI”.Todos aquellos viajeros que fueran a algunos de los lugares que hay brotes, vuelvan al país y tengan síntomas compatibles, hay que pensar en sarampión. Estos síntomas son: fiebre con más de 38°, mucosidad en la nariz, congestión en los ojos, conjuntivitis, tos, y brotes en la piel, estos son los síntomas más característicos. Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda no automedicarse y acudir al médico lo antes posible.¿Qué es el sarampión?El sarampión es una infección viral muy contagiosa, mucho más que, por ejemplo, el coronavirus. Se propaga el contagio al hablar o estornudar, las gotitas que producimos viajan con el aire y llegan a otras personas. Son gotitas diminutas, pero altamente contagiosas, con una o dos gotitas ya podemos contagiar a otras personas, sin embargo, otros virus necesitan más cantidad para poder infectar.El compartir el mate, cubiertos, los besos, el abrazo, pasarse las manos al saludarse, tocar diferentes objetos o elementos, todo esto puede hacer que contraigamos el virus, por eso la recomendación fundamental es lavarse las manos frecuentemente, toser o estornudar en el pliegue del codo; si se tiene la infección evitar concurrir a lugares con muchas personas para evitar la propagación.El sarampión también mata, si bien en la Argentina hasta ahora no hay registrado mortalidad si lo hay en Brasil y en otras partes del mundo.