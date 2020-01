Se realizó el primer taller de Cine y Pensamiento en el Salón Cultural Municipal

La Municipalidad de la Ciudad, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, realizó esta propuesta de formación académica sobre la producción cultural audiovisual y su relación con las ideologías, durante los días sábado 18 y domingo 19 en el Salón Cultural Municipal.Del encuentro participaron más de 50 personas, entre escritores, cineastas, actores, críticos de arte y estudiantes de carreras afines.Haciendo un análisis de la doble jornada, la realizadora cinematográfica Día Soraires, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, dijo “la verdad que es un placer poder hacer esto, con excelente público, teniendo el cine como herramienta para metaforizar ideas complejas de autores como Walter Benjamin, Max Horkheimer y Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt”.“No vinimos a cuestionar una ideología y promocionar otra, sino a desarrollar autores y estamos muy agradecidos con el espacio que nos brindó el municipio capitalino para realizar un taller de reflexión como este, donde se articulan arte y pensamiento”.Por su parte, el sociólogo Jenaro Di Paolo, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, indicó que “se logró el objetivo que era generar un debate entre todos, con opiniones encontradas, en una forma de cuestionar los modelos hegemónicos de consumo del cine; porque a veces uno va a mirar una película y come pochoclos y no se analiza plenamente el hecho artístico; en cambio aquí, con la reflexión y el debate apoyados en estos autores se produce otro tipo de consumo cultural y que esto se de en un espacio municipal es muy auspicioso”.Seguidamente, la artista plástica local, Gloria Polo Downat, comentó “los objetivos de la convocatoria fueron muy interesantes y con gente muy formada en el tema, donde hubo proyección de excelentes películas, en un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas. La propuesta fue muy positiva para los participantes y es bueno destacar el permanente apoyo que brinda el municipio capitalino a todas las manifestaciones culturales que se realizan en la ciudad”.En tanto la realizadora y productora cinematográfica Diana Quiroga, apuntó: “es una idea brillante que desde la Municipalidad se desarrollen este tipo de iniciativas donde poder mirar cine histórico, surrealista y disertar, pensar y hacer funcionar el pensamiento para realizar una digestión más lenta de la creación cinematográfica, porque estamos muy acostumbrados a la cosa rápida de la televisión o a películas muy digeridas que al final no te dejan nada; en cambio estas jornadas, con la exhibición de excelentes películas y la generación de espacios de debate, aportan al análisis y enriquecen el pensamiento crítico para abordar diferentes temáticas” concluyó.