Para Hryniewicz la inflación de casi 54% de 2019 es “una verdadera catástrofe”

Argentina cerró el 2019 con un índice inflacionario del 53,8 %, según el dato del INDEC, que ubica al país en el cuarto lugar del ranking a nivel mundial. Este nivel inflacionario iguala a la etapa de la post hiperinflación en el año 1991.Al respecto opinó, el vicepresidente regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz que “más allá del número del indicador de la inflación hay que relacionarlo en términos humanos es una verdadera catástrofe”, agregando que para la actividad comercial es una situación “muy compleja”.“El sector comercial debe reunirse para terminar de definir las paritarias del año pasado y otorgar una compensación por la diferencia de los aumentos convenidos y que se vinculan con el índice inflacionario” dijo el empresario y representante de la CAME en la región NEA, para luego señalar sería entre un 10 y 12% la compensación que deberán afrontar los comerciantes.Aseguró que “el comerciante no está en condiciones de poder pagar”, porque “no tiene ventas, los costos se han incrementado más que la inflación, no hay acceso al crédito, ni oferta crediticia”. Sin embargo, señaló que es justo que el empleado pida una recomposición salarial, “pero como hacemos para pagar”, se preguntó Hryniewicz.Porque la situación es crítica, “no han ahogado y no tenemos escapatoria posible, entonces el indicador de la inflación que se ubicó en casi el 54% para el año 2019 más allá de ser un número hay que relacionarlo en términos humanos es una verdadera catástrofe”.La situación antes descripta hace que el nuevo gobierno nacional poco más de un mes de gestión “debe afrontar un pago de 11 mil millones de dólares de vencimiento por la deuda externa con un país en crisis en términos económicos”, subrayó, al tiempo que pidió paciencia y también acompañar al medidas que va adoptando la gestión del presidente Alberto Fernández.Porque consideró que Argentina tiene mucha potencialidad pero como ciudadanos tenemos que tener paciencia y “hay que darle tiempo porque no se puede resolver lo que se hizo en cuatro años, que fue el despilfarro y el desorden de la administración de los recursos del Estado, insisto no se puede resolver en 30 o 100 días”.Sin embargo, en la ciudad en el último trimestre del año pasado, se abrieron 210 comercios y en su mayoría del rubro gastronómico. Al respecto, Hryniewicz señaló que se debe a que en la provincia “hay un gobierno con una política económica ordenada que ha permitido que la gente consuma con una cierta tranquilidad y estabilidad”, y que eso permite abrir nuevos emprendimientos referidos al rubro gastronómico.“Realmente es una novedad que los jóvenes se arriesguen y se animen a invertir en la noche formoseña, y lo hacen porque está garantizado que la gente va a consumir por lo que antes señalaba, únicamente Formosa y La Pampa, son las dos únicas provincias con las cuentas públicas ordenadas en un país en el que los años del macrismo ganó la lógica de la especulación financiera”, continuó diciendo.Ahora, si bien Formosa no es “específicamente industrial ni tampoco exportadora”, pero logró una estabilidad y una tranquilidad que permite que la gente gaste sin sobresaltos lo que a su vez permite sostuvo que el emprendedor invierta con expectativas de lograr el éxito.También valoró que la Provincia otorgó financiamiento a través del fomento de crédito a tasas que rondan el 12 y 15%, lo cual es sumamente bajo para las tasas de interés que existen a nivel nacional, “eso ayudó muchísimo y permitió que el sector privado invierta”.Muchas provincias del país, hoy están endeudadas con toma de créditos en moneda extranjera y pidiendo auxilio financiero a la Nación porque “la especulación financiera fue lo que se promovió desde el gobierno en los últimos cuatro años, lo hemos denunciado y hoy se tiene las consecuencias”, volvió a reiterar.