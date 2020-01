Los comercios del rubro gastronómico se suman a la propuesta “Música y Sabores”, programa del ministerio de Turismo

GUSTAVO SILGUERO - MINISTERIO DE TURISMO





En la noche del sábado último, Ojeda estuvo presente en uno de los bares, ubicado en Saavedra 142 donde acompañó la presentación de los artistas del grupo “Chesterday” que hacen tributo a The Beatles, señalando que “la combinación de música y gastronomía se está imponiendo y a la gente le gusta mucho” y agregó: “Tenemos una lista de al menos 20 locales comerciales que se sumaron a este programa, y que la iniciativa no tiene ningún costo para el local”.Amplió el titular de Fehgra, que lista de comercios ya los tiene el ministerio de Turismo, en un trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado. Si bien la ciudad contaba con este tipo de propuestas en especial el fin de semana, ahora en la temporada de verano “la gente que sale a distenderse le agrada mucho y la música cumple un papel importante en la cultura del individuo”.Luego sobre la rentabilidad del sector en épocas veraniegas, afirmó que se produce una estacionalidad en verano, pero que el clima propicia que la gente salga a disfrutar o pasear con amigos, familia porque “tampoco las vacaciones son las de antes, de planificar un mes o quince días, sino son de una semana, es decir, la periodicidad es mucho más corta, y eso también permite que en Formosa vaya creciendo el turismo”.Al respecto, confirmó que en especial turistas de la República del Paraguay, son los más asiduos a visitar la ciudad.A su turno, Gustavo Silguero, Asesor del Ministerio de Turismo de la provincia profundizó sobre la oportunidad que significa para los artistas formoseños la puesta de este programa “Música y Sabores” en el marco de “Vivi el verano 2020 Formosa Hermosa”.“Hay dos cuestiones, por un lado estamos apoyando al empresario local gastronómico y hotelero, en un periodo de complejidad económica financiera muy marcada, y por el otro lado a los muchos artistas formoseños, muy talentosos, en dar una oportunidad de generar un circuito económico”, señaló, para ampliar que el artista musical es un trabajador cultural que le corresponde una remuneración adecuada.Al igual, que Ronny Ojeda, Silguero aseguró que es excelente el acompañamiento de la gente en los bares, así como también del colectivo empresario que cada vez más se suma a esta propuesta, “de esta manera atendemos la necesidad del sector, que atraviesa un momento difícil y que sin embargo hay nuevos emprendimientos, por lo que debemos apuntalarlos, desde una mirada turística”, aseveró.Por último, sobre la presentación de la banda formoseña que hace tributo a The Beatles, uno de las bandas íconos del siglo XX, y de gran influencia en la cultura en general, acotó Silguero que “la cultura no reconoce fronteras, y somos una provincia pluricultural, que queremos escuchar música de otros lugares, pero también la nuestra”.