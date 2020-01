La Secretaría de la Mujer ratifica su compromiso con la comunidad.

La licenciada Angélica García a cargo de la Secretaria de la Mujer, del Gobierno de la Provincia de Formosa indicó que ya en los primeros días de este nuevo año, el Equipo Técnico realizó visitas socio ambientales en diferentes barrios de la ciudad de El Espinillo, concretando un día intenso de trabajo, programado y articulado dentro de las políticas inclusivas que desarrolla esta gestión provincial. Igualmente, en los últimos días participaron, como siempre, de la entrega de juguetes a niños y niñas de toda la provincia por el día de reyes, como siempre lo hace el gobierno de Formosa.ExpectativasAngélica, dijo asimismo que se inicia el año con muchas expectativas porque la creación del Ministerio de la Mujer del Genero y la Diversidad, dará la jerarquía real a los desafíos que enfrenta el género en el país, aunque remarcó que la provincia de Formosa es un territorio en el que se ha avanzado en todos los ámbitos en el terreno de la igualdad y protagonismo de la mujer, algo que no se da siempre en todas las latitudes, y es fruto de la importancia que le da el Gobierno del Dr Gildo Insfran a la asistencia de los grupos vulnerables en Formosa”. Realidad, -que remarcó-, las consejeras federales de la Argentina, le reconocen a la provincia, a la que visualizan con un pronunciado avance en sus políticas de género.Angélica recordó también, que durante los últimos cuatro años de la gestión presidencial anterior, por la falta de interés y de ejecución del presupuesto nacional y de inversión en ésta área, miles de mujeres pusieron sobre la mesa no sólo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen en el país. Las mujeres jóvenes hoy duplican en términos de desempleo el promedio general del país.Las condiciones de trabajo no siempre son las mismas”.Uno de los temas centrales que deberá atender el Ministerio es la cifra de femicidios y un nuevo Plan Nacional y Federal de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. “un Ministerio de la Mujer. Genero y Diversidad, representa una oportunidad para jerarquizar las políticas destinadas a cerrar las brechas entre varones y mujeres, sobre la base de diagnósticos, planificación, monitoreo y políticas sustantivas con recursos propios que aborden las causas estructurales de las desigualdades de género y las violencias”.ContextoSobre el aspecto global de la importancia que se le da al desafío de avanzar en achicar brechas sobre las diferencias del género en otras latitudes, la licenciada recordó que hay ministerios de las mujeres en distintos países del mundo, como Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela”. “Lo hubo en España, hasta que se le bajó la categoría”, remarcó.Igualmente la licenciada García explicó que si bien en Argentina la idea no es nueva, está más que convencida que con su ejecución, y con el compromiso federal del gobierno nacional y provincial se hará historia.Tan solo en estas fechas del inicio del año, desde el 2 de enero al día siete, se han asistido y contenido psicológicamente y realizado el acompañamiento a cuarenta y cinco mujeres en estado de vulnerabilidad.