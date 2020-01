La Policía desarrolló un exitoso dispositivo de seguridad durante los festejos por Año Nuevo

La Policía de la Provincia de Formosa desplegó acciones preventivas para mantener la tranquilidad, el orden y la seguridad pública antes, durante y después de los festejos de Año Nuevo.Como resultado de los dispositivos de seguridad implementados en toda la provincia, se realizó más de un centenar de actas de infracción, de las cuales 75 fueron por alcohotest positivo.Además se clausuró una fiesta privada en Laguna Blanca por no contar con autorización municipal; unas 17 personas fueron demoradas por diferentes contravenciones; mientras que un menor resultó con lesiones en la mano al manipular pirotecnia.Las acciones se concretaron en el marco de la campaña provincial de seguridad vial 2019-2020, denominado “Plan de Prevención Vial Todos Unidos por la Vida”, cuyo objetivo es asegurar que los festejos se desarrollen en armonía, adoptando las medidas de seguridad necesarias para fortalecer el aspecto preventivo de la seguridad pública.Desde el Comando Superior se dispuso incrementar los recursos humanos y logísticos para llevar adelante nuevamente un mega operativo; diagramación que permitió efectuar una eficiente cobertura integral con varios procedimientos y operativos que arrojaron resultados altamente satisfactorios en todo el territorio formoseño.Los patrullajes e identificación de personas, como así también los frecuentes controles de tránsito permitieron mejorar sustancialmente la correcta utilización de la vía pública, para prevenir siniestros viales.El operativo integral se intensificó desde la jornada del martes 31 y ayer, por lo que se dispuso mayor presencia de efectivos en las calles de los diferentes barrios de la ciudad, destacándose efectivos en lugares estratégicos, sumados a las recorridas continuas en móviles policiales, motocicletas y a pié.También se implantaron controles sobre el tránsito vehicular, desplegándose puestos fijos y móviles con desplazamiento de conos lumínicos, en inmediaciones a locales bailables, avenidas y calles.Se realizaron 105 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, 75 conductores arrojaron alcohotest positivo, de los cuales tres de ellos fueron en Laguna Blanca y Clorinda.El personal de la línea de emergencias gratuita 911ECO, tuvo un papel preponderante en la actividad preventiva desplegada en esta ciudad, con interacción permanente con los vecinos, a fin de atender los múltiples requerimientos, actuando como nexo entre los pedidos de la gente y los móviles más próximos al lugar del incidente, sean éstas de índole policial, pedidos de ambulancia por urgencias o emergencias, entre otros.Se intensificó el trabajo para detectar fiestas privadas “sin autorización”, con la finalidad de erradicar la realización de estos eventos que se desarrollan bajo la denominación de fiestas familiares o “After”, que son verdaderos negocios para los organizadores.Por lo general esos locales no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, como ser: salida de emergencia, baños, seguridad, extintores, control y permanencia de menores, que constituyen un peligro para la ciudadanía, motivando las articulaciones necesarias con las autoridades del municipio capitalino.Durante el dispositivo de seguridad se detectaron dos fiestas privadas, ambos con un importante número de personas, entre mayores y menores. Uno de ellos en el barrio Laura Vicuña, donde de manera conjunta con inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal se confeccionó el acta de Infracción.En la localidad de Laguna Blanca, también se detectó similar actividad, labrándose la diligencia contravencional.También se procedió a la aprehensión de unas 17 personas por ebriedad y desorden en la vía pública.Lesionado por pirotecniaCon respecto al uso de artefactos pirotécnicos, se registró un caso con lesiones en esta ciudad capital, en tanto en el interior provincial no hubo personas con quemaduras.InteriorEn el interior provincial se llevaron a cabo idénticas tareas preventivas en localidades ubicadas a la vera de la ruta nacional 81 y 86, rutas provinciales 1, 2 y 3, donde se intensificaron los controles sobre ruta para evitar la presencia de animales sueltos.En forma coordinada, efectivos de las diferentes dependencias policiales, dependientes de las Unidades Regionales, la Unidad Especial de Asuntos Rurales y Unidad Especial de Policía Ecológica, Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, desarrollaron amplios operativos de prevención y seguridad vial.El jefe y Subjefe de fuerza provincial siguieron de cerca el desarrollo y cumplimiento de los servicios dispuestos en el marco del plan provincial de prevención para la seguridad pública por las fiestas de fin de año.