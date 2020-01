Continúan las fumigaciones, rociado y descacharrizados barrio por barrio

Muchos de los recipientes donde el mosquito vector del dengue se cría no son de utilidad, por lo que la cartera de salud provincial recomienda que esos recipientes sean eliminados.La manera de prevenir la reproducción del mosquito aedes aegypti, vector de las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, es evitar los criaderos en los hogares y alrededores, teniendo en cuenta que es un insecto con hábitos domiciliarios y peridomiciliarios.El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia continúa este jueves 02 de enero, la campaña de descacharrizados y fumigación con máquinas especiales, termonieblas y motomochilas en diferentes sectores de la ciudad; además de entrega de repelentes y recomendaciones a las familias sobre las medidas de prevención necesarias para evitar el mosquito aedes aegypti.Los barrios donde se realizarán hoy por las fumigaciones espaciales son: El Porvenir, Luján, Namqom, San Isidro, Balbín, 1 de Mayo, Juan Domingo Perón, Municipal, La Esperanza, 7 de Mayo, Urbanización Maradona, República Argentina, El Palomar, Estela Maris, Las Orquídeas, Los Inmigrantes, Simón Bolívar, 8 de Octubre, Mbigua, El Quebranto, 20 de Julio, 6 de Enero, Antenor Gauna.En cuanto a los trabajos domiciliarios se realizarán en los hogares de los barrios de: San Agustín, Nueva Formosa, Independencia y Lote 4.Una vez más, la cartera sanitaria provincial hizo hincapié en la importancia de la participación de la comunidad en las labores diarias de limpieza de sus propios hogares y patios ya que la medida fundamental de prevención es la eliminación en las casas de criaderos de mosquitos.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados) por lo que se recomienda que sean desechados.Es importante, también, prevenir la picadura del mosquito usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas, colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas; y utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios.Por último, se recordó, que el Aedes Aegypti es un mosquito “urbano y domiciliario” que por lo general no se encuentra en canales o ríos, donde sí están las larvas del mosquito común que no es vector del dengue, zika y chikungunya.