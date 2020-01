Insfran reiteró que el acueducto a Juárez es vital para el desarrollo de la provincia

Lo hizo durante un acto compartido con el ministro de Obras Publicas de la Nación, doctor Gabriel Nicolás Katopodis, a quien le hizo notar- además de distinguirlo como huésped de honor- que se convertía en el primer integrante del gabinete del presidente Alberto Fernández que realizaba una visita oficial a la provincia para la firma de acuerdos sobre obras y la coordinación de las modalidades de gestiones que se identificaran con el propósito presidencial de favorecer con sentido federalk a los estados que mas necesitan de la ayuda naciuonal.

Considera prioritaria esa obra que tuvo reconocimiento y hasta el llamado a licitación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner mostrándose gratificado porque la vio en una foto visitando los sitios donde se construirán centrales hidroeléctricas en el sur argentino para anticipar su continuidad ya que fueron paralizadas por la administración de Mauricio Macri.

“Quiero recordarle a la compañera Cristina que esas obras son hermanas del acueducto ya que ambos emprendimientos fueron anunciados en un mismo acto y en el caso de Formosa por video conferencia , razón por la cual descuenta que la actual vicepresidenta no se olvidara de este proyecto que no solamente garantizara el abastecimiento de agua cruda para que puedan potabilizarla en sus plantas todas las poblaciones ubicadas a la vera de la ruta 81 y a lo largo de casi 500 kilómetros sino que permitirá poner en producción bajo riego a 150.000 hectáreas con lo que ello significa para el progreso agroindustrial de esa región”, significo.

Aquí recordó la continua mención de los medios metropolitanos en el sentido que Formosa era una provincia hiperkirchnerista, para aclarar que “nosotros somos peronistas que nunca nos olvidamos que tanto Néstor cuanto Cristina siempre estuvieron atentos para escuchar y atender las inquietudes de los formoseños contrariamente a los que negaban, destrataban o consideraban inviable a Formosa”

Tras mencionar que el acueducto fue otra de las obras negadas durante la gestión del gobierno anterior explico que pese a esa actitud “nosotros no nos quedamos quietos y no solamente que vamos y pedimos a la Nación sino que buscamos todas las alternativas posibles y ofrecemos propuestas que puedan facilitar que el actual gobierno pueda darnos la mano que necesitamos en un momento en que la situación que debe atender no es nada fácil por lo que ha recibido”.

Hizo mención luego al discurso de campaña de la oposición que señalaba que pese a los años que el peronismo gobierna Formosa no le fue posible radicar industrias planteando el siguiente interrogante:”Para construir una casa, se comienza por el techo o por los cimientos?”.

Se refería obviamente a todas las carencias existentes y que impulsaron el lanzamiento del Modelo Formoseño en el que se encaraba la planificación de las obras de infraestructura básica para su desarrollo entre las que figuraban los cuatros ejes principales que fueron caminos, comunicaciones, manejo de los recursos hídricos y energía eléctrica.