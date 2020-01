Gómez afirma que durante su gestión se trabajará directamente con los intendentes

El ex intendente de Herradura Juan Carlos Gómez es el nuevo Director de Municipios, informó las condiciones en las que dejó su municipalidad y aseguró que en la nueva gestión que se le encomendó, mantendrá un contacto directo con los intendentes.En ese sentido Gómez destacó que entregó "las riendas" de manera ordenada, con los sueldos y aguinaldos abonados a diciembre, como así también la coparticipación de ese mes totalmente libre "dejé más de un millón de pesos en las arcas y un Programa de PNG de tres millones"."El Municipio de Herradura no tiene deudas en ningún lado y las máquinas quedaron funcionando. Creo que esas cosas, esos detalles no menores hablan de nuestra gestión", aseguró.Por otra parte se refirió a su rol como director, "estoy feliz de que el gobernador Insfrán pose esta gran confianza en mí, me encomendó que trabaje directamente con cada intendente y así será. Se coordinará todo lo que se pueda llegar a tratar desde la Dirección de Municipios, primero, luego la Subsecretaría de Gobierno y por último será el área del Ministerio de Gobierno que es, en definitiva, donde pertenecemos todos".El ex Jefe Comunal se sinceró “cada vez que nos juntábamos los intendentes y ex intendentes, decíamos que nos gustaría tener a alguien que haga de nexo directo con nuestro Gobierno provincial, que sea alguno que haya pasado por nuestra función ya que sabría lo que pasamos día a día en la comunidad", y agregó, "así que cuando surgió el nombramiento los compañeros intendentes también se pusieron muy contentos".En ese orden, Gómez dijo que la oficina se está poniendo en marcha y muy pronto comenzarán los trabajos de manera oficial, pero que ya mantiene conversaciones con los intendentes del oeste y centro formoseño.Se refirió también a la gestión nacional vigente, "al comienzo no va ser fácil pero el pueblo confía y nosotros, desde Formosa, somos unos de los bastiones principales para esta nueva etapa que va vivir la Argentina".Para finalizar valorizó el rol del doctor Gildo Insfrán dentro del Partido Justicialista y garantizó, "sé de la capacidad de nuestro gobernador, de su tipo de gestión y sabemos que él va hacer lo imposible para que muy pronto se concreten las obras paralizadas por Nación, muchas que se pusieron en funcionamiento con inversión provincial".