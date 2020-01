Gialluca reiteró el reclamo de una tarifa de luz regional diferenciada

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, el doctor José Leonardo Gialluca, se refirió a los planteos sobre una tarifa de luz regional diferenciada que solicitaron conjuntamente todos los defensores de las cuatro provincias del NEA. “Queremos una tarifa que además sea razonable y que sea pagable para los usuarios”, dijo para referirse además a los aumentos que tuvo la energía en los cuatro años de Macri que fue del 3000%, y en una región Norte con altas temperaturas que incide directamente en los altos consumos.A fines del año pasado en Posadas, se realizó una reunión en Posadas los defensores del Pueblo de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa volvieron a solicitar a la Nación una tarifa diferenciada que tenga en cuenta la situación de la región Norte. Especialmente para los usuarios residenciales, y los comercios o pymes.Detalló que la gravedad de la situación con relación a las tarifas exorbitantes de la luz se dio en los cuatro años del presidente Macri, quien autorizó el aumento de la energía eléctrica un 3000%. Sin embargo, aclaró Gialluca “ahora el nuevo gobierno congeló las tarifas de todos los servicios públicos-incluido la luz- por seis meses, con lo cual los valores que rigen son los de diciembre pasado”.Pero los valores actuales de las tarifas oscilan entre 4 mil y 8 mil pesos, justamente por los aumentos irracionales que tuvo en los años del macrismo y entonces “la gente no puede afrontar esos costos teniendo en cuenta que los sueldos no aumentaron en los mismos porcentajes de la energía. Estamos hablando de sueldos con un promedio de 14 mil y 20 mil pesos, lo que hace que prácticamente el empleado público o el privado destine el sueldo a pagar las obligaciones de los servicios públicos”, apuntó.Hay que recordar que los planteos en materia de tarifa diferenciada, también fue un reclamo de los gobernadores del NEA al presidente Macri, que no tuvo ningún tipo de respuesta ni tampoco acompañamiento parlamentario del espacio de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.Aclaró además el Defensor del Pueblo que Formosa es una provincia electrodependiente, y con el clima tropical casi todo el año, por lo que reiteró “merecemos una tarifa diferenciada”, más “si tenemos en cuenta que pagamos las tarifas de luz más caras del país, y esto tiene directa relación con los costos del transporte de la energía y la empresa Transnea”, explicó.En distrito como Capital Federal, Córdoba y la provincia de Buenos Aires tienen costos mucho más bajos con relación a las tarifas y es por el transporte de energía que al igual que sucede con el combustible el traslado se encarece para las provincias del NEA. También citó el caso de Santa Fe que por una ley de hace por lo menos quince años no abona por el transporte de la energía. “Es porque las provincias del norte estamos alejados de los centros de distribución”.Otro dato que pidió analizar es que los “los usuarios de la Capital Federal tienen ingresos más altos que en Formosa y sin embargo tienen los servicios públicos y el combustible más barato que en el norte del país y eso directamente impacta en la capacidad adquisitiva de la gente”, dijo, categórico.Para luego concluir que “lo que expusimos a las autoridades nacionales es que nosotros tenemos un clima tropical, prácticamente no tenemos invierno, y es una necesidad contar con una tarifa de luz que sea razonable, que sea pagable, que sea razonable”.Y también, “pedimos que se analice y se transparente todo lo que es la cadena de comercialización de la energía desde la generación, pasando por el transporte hasta las distribuidoras”, dijo que son los planteos que se han llevado adelante en el ámbito regional.Por último, consultado sobre respuestas a estos planteos, señaló Gialluca que “somos conscientes que el gobierno de Alberto Fernández está en una etapa de reacomodamiento, tratando de solucionar lo más urgente que es el tema alimentario, las cuestiones financieras externas con los organismos de créditos. Y por ende en Energía también se están dando cambios de autoridades”, acotando que la gestión anterior en materia energética “dejó todo dado vuelta”.